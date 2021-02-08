|
Заключен под стражу минчанин, разбросавший "ежи" у здания милиции
08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазбросал "ежи" возле здания милиции и повредил колеса трех автомобилей. В Минске по данному факту возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено 56-летнему мужчине. По данным следствия, вечером 2 февраля подозреваемый разбросал самодельные металлические шипы вблизи Первомайского РУВД. Ранее милиция сообщала, что мужчина из гвоздей самостоятельно изготовил около трех десятков "ежей". Вину он признал.
Подозреваемый заключен под стражу, ранее он судим не былТакже в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый заключен под стражу, ранее он судим не был. Собираются доказательства участия обвиняемого во всех противозаконных действиях. Расследование уголовного дела продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбросал "ежи" возле здания милиции и повредил колеса трех автомобилей. В Минске по данному факту возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено 56-летнему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)