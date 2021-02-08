﻿ Заключен под стражу минчанин, разбросавший "ежи" у здания милиции. 21.by
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Заключен под стражу минчанин, разбросавший "ежи" у здания милиции

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разбросал "ежи" возле здания милиции и повредил колеса трех автомобилей. В Минске по данному факту возбуждено уголовное дело,  обвинение предъявлено 56-летнему мужчине. По данным следствия, вечером 2 февраля  подозреваемый разбросал самодельные металлические шипы  вблизи Первомайского РУВД. Ранее милиция сообщала, что мужчина из гвоздей самостоятельно изготовил около трех десятков "ежей". Вину он признал.

Подозреваемый заключен под стражу, ранее он судим не был

Также в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый заключен под стражу, ранее он судим не был. Собираются доказательства участия обвиняемого во всех противозаконных действиях. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Разбросал "ежи" возле здания милиции и повредил колеса трех автомобилей. В Минске по данному факту возбуждено уголовное дело,  обвинение предъявлено 56-летнему...
 
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