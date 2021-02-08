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Новая врачебная амбулатория заработала в микрорайоне Лебяжий

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая врачебная амбулатория открылась сегодня в столичном микрорайоне Лебяжий.  Филиал 4-й городской поликлиники начнет обслуживать более 17 тысяч местных жителей. Принимать пациентов всех возрастов будут врачи общей практики, среди них терапевты, хирурги и педиатры. На торжественной церемонии открытия присутствовало руководство комитета по здравоохранению и представители администрации Центрального района Минска.

Прием пациентов в амбулатории начнется уже завтра 

Шестиэтажное медучреждение имеет современное оборудование: хирургический, физиотерапевтический и рентген-кабинеты, а также лаборатории и операционную.

 
Теги: Минск
 
 
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Новая врачебная амбулатория открылась сегодня в столичном микрорайоне Лебяжий.  Филиал 4-й городской поликлиники начнет обслуживать более 17 тысяч местных...
 
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