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Новая врачебная амбулатория заработала в микрорайоне Лебяжий
08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая врачебная амбулатория открылась сегодня в столичном микрорайоне Лебяжий. Филиал 4-й городской поликлиники начнет обслуживать более 17 тысяч местных жителей. Принимать пациентов всех возрастов будут врачи общей практики, среди них терапевты, хирурги и педиатры. На торжественной церемонии открытия присутствовало руководство комитета по здравоохранению и представители администрации Центрального района Минска.
Прием пациентов в амбулатории начнется уже завтраШестиэтажное медучреждение имеет современное оборудование: хирургический, физиотерапевтический и рентген-кабинеты, а также лаборатории и операционную.
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Новая врачебная амбулатория открылась сегодня в столичном микрорайоне Лебяжий. Филиал 4-й городской поликлиники начнет обслуживать более 17 тысяч местных...
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