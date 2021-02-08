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Президенту доложили о нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социсследование

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До Всебелорусского народного собрания  три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч делегатов и 3 сотни приглашенных гостей. Оргмоментов немало. Важно, чтобы  никакие мелочи и недоработки не отвлекали участников от дискуссий. Удобная логистика, комфортные условия работы и безопасность.

Президенту доложили о нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социсследование

Президенту сегодня доложили обо всех нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социологическое исследование. На минувшей неделе  Александр Лукашенко призывал белорусов не остаться в стороне, а открыто и честно высказываться по самым актуальным вопросам. Такой соцопрос среди горожан и сельчан должен стать объективным срезом общественного мнения. 

Социологи о том, как проходило исследование

Организацией социологического исследования занималась большая команда специалистов: эксперты, социологи, волонтеры. Все анкеты респондентов направлены в единый независимый центр для аналитики.   

 
 
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До Всебелорусского народного собрания  три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч...
 
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