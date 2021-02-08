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До Всебелорусского народного собрания три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч делегатов и 3 сотни приглашенных гостей. Оргмоментов немало. Важно, чтобы никакие мелочи и недоработки не отвлекали участников от дискуссий. Удобная логистика, комфортные условия работы и безопасность.













Александр Лукашенко призывал белорусов не остаться в стороне , а открыто и честно высказываться по самым актуальным вопросам. Такой соцопрос среди горожан и сельчан должен стать объективным срезом общественного мнения. Президенту сегодня доложили обо всех нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социологическое исследование. На минувшей неделе, а открыто и честно высказываться по самым актуальным вопросам. Такой соцопрос среди горожан и сельчан должен стать объективным срезом общественного мнения.

Социологи о том, как проходило исследование

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенту доложили о нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социсследование До Всебелорусского народного собрания три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч...

Организацией социологического исследования занималась большая команда специалистов: эксперты, социологи, волонтеры. Все анкеты респондентов направлены в единый независимый центр для аналитики.