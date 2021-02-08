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Президенту доложили о нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социсследование
08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До Всебелорусского народного собрания три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч делегатов и 3 сотни приглашенных гостей. Оргмоментов немало. Важно, чтобы никакие мелочи и недоработки не отвлекали участников от дискуссий. Удобная логистика, комфортные условия работы и безопасность.
Президенту сегодня доложили обо всех нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социологическое исследование. На минувшей неделе
Социологи о том, как проходило исследованиеОрганизацией социологического исследования занималась большая команда специалистов: эксперты, социологи, волонтеры. Все анкеты респондентов направлены в единый независимый центр для аналитики.
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До Всебелорусского народного собрания три дня. Основные направления подготовки и проведения форума обсудили во Дворце Независимости. Он объединит более 2 тысяч...
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