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"Тайны белорусских сундуков" в Музее народной архитектуры и быта

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зимнее время до Масленицы самое удачное для замужества и женитьбы, считали наши предки. А какая свадьба без гаранта богатства и обеспеченной жизни молодых: без сундука с приданым?! В былые времена когда в семье рождалась девочка, ей приобретали специальный ящик, куда собирали  нашитое, натканое, навышиваное - все для будущей семейной жизни. Кроме свадебных, сундуки были хозяйственные, для путешествий и спальные. Самые интересные подробности  из истории белорусских сундуков в репортаже Натальи Бордиловской (видео).
 
 
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Зимнее время до Масленицы самое удачное для замужества и женитьбы, считали наши предки. А какая свадьба без гаранта богатства и обеспеченной жизни молодых: без...
 
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