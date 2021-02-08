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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Тайны белорусских сундуков" в Музее народной архитектуры и быта Зимнее время до Масленицы самое удачное для замужества и женитьбы, считали наши предки. А какая свадьба без гаранта богатства и обеспеченной жизни молодых: без...

Зимнее время до Масленицы самое удачное для замужества и женитьбы, считали наши предки. А какая свадьба без гаранта богатства и обеспеченной жизни молодых: без сундука с приданым?! В былые времена когда в семье рождалась девочка, ей приобретали специальный ящик, куда собирали нашитое, натканое, навышиваное - все для будущей семейной жизни. Кроме свадебных, сундуки были хозяйственные, для путешествий и спальные. Самые интересные подробности из истории белорусских сундуков в репортаже