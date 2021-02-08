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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обработка дороги противообледенительной смесью Конечно, из-за таких погодных сюрпризов дорожные службы столицы ежедневно обрабатывают улицы и тротуары антигололедной смесью. Содержание соли в нем...

Конечно, из-за таких погодных сюрпризов дорожные службы столицы ежедневно обрабатывают улицы и тротуары антигололедной смесью. Содержание соли в нем оптимизировано в зависимости от температуры воздуха. Чем больше мороз, тем выше концентрация смеси. Это позволяет реагентам эффективно работать в любую погоду, нанося меньший ущерб окружающей среде. В первую очередь - деревьям, которые растут вдоль улиц столицы.Сейчас для создания антигололедных растворов специалисты используют белую соль вместо красной. Она наиболее "дружелюбна" для металла автомобилей и обуви пешеходов.