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Обработка дороги противообледенительной смесью

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, из-за таких погодных сюрпризов дорожные службы столицы ежедневно обрабатывают улицы и тротуары антигололедной смесью. Содержание соли в нем оптимизировано в зависимости от температуры воздуха. Чем больше мороз, тем выше концентрация смеси. Это позволяет реагентам эффективно работать в любую погоду, нанося меньший ущерб окружающей среде. В первую очередь - деревьям, которые растут вдоль улиц столицы.

Сейчас для создания антигололедных растворов специалисты используют белую соль вместо красной. Она наиболее "дружелюбна" для металла автомобилей и обуви пешеходов.

 
 
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Конечно, из-за таких погодных сюрпризов дорожные службы столицы ежедневно обрабатывают улицы и тротуары антигололедной смесью. Содержание соли в нем...
 
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