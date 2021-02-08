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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танкисты отрабатывают навыки ведения обороны В Вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Из запаса призваны порядка 150 военнослужащих. Они пополнили танковый батальон 120-й механизированной...

В Вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Из запаса призваны порядка 150 военнослужащих. Они пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады. Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон. Отработаны нормативы по технической, тактической, огневой подготовке.Задачи военнослужащие выполняют в том числе на обновленных танках Т-72-Б3. Позже им предстоит совершить многокилометровый марш на один из полигонов Гродненской области - там пройдут батальонные тактические учения.