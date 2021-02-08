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Танкисты отрабатывают навыки ведения обороны

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Вооруженных силах  продолжается проверка боевой готовности. Из запаса призваны порядка 150 военнослужащих. Они пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады. Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям  подразделение вышло на Борисовский полигон. Отработаны нормативы по технической, тактической, огневой подготовке.

Алексей Постолов, командир танкового батальона: "Военнообязанные практически сначала в пешем порядке отработали данный вопрос и усвоили материал. После чего мы отработали этот вопрос на технике для того, чтобы каждый военнослужащий знал порядок своих действий, свое место в строю, место в окопе, что ему надо делать, по каким командам занимает позицию, по каким командам начинает стрелять, по каким командам он отходит".

Танкисты отрабатывают навыки ведения обороны


Задачи военнослужащие выполняют в том числе на обновленных танках Т-72-Б3. Позже им предстоит совершить многокилометровый марш на один из полигонов Гродненской области - там пройдут батальонные тактические учения. 

 
 
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В Вооруженных силах  продолжается проверка боевой готовности. Из запаса призваны порядка 150 военнослужащих. Они пополнили танковый батальон 120-й механизированной...
 
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