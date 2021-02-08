О реальной поддержке многодетных. Семья Иванашко

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"Панораме" .

Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет еще более основательно закрепит принцип ориентированности на человека и его качество жизни в нашей стране. Цели и задачи определены. Среди них обеспечение демографического потенциала, содействие эффективной занятости, устойчивый рост доходов, забота о старшем поколении. Но вот приоритет - счастливая семья. И здесь будут рассматривать целый комплекс инструментов по стимулированию рождаемости и укреплению института традиционной семьи. Продолжит развитие и программа семейного капитала, которая уже подтвердила свою эффективность. Все пункты официально закреплены в документе. Но красноречивее букв на бумаге говорят те самые люди, которые уже находятся под опекой государства. О реальной поддержке многодетных настоящая семья - мама, папа и пятеро детей. Прямо сейчас в









Валерий и Алеся Иванашко, многодетные родители: "Сразу у нас не было такого в планах, потому что, когда мы познакомились, он еще учился на третьем курсе в БГУ. Даже первый ребенок был немножко шоком для нас.





Почему-то все считают, что многодетные - это значит нищета, дети-беспризорники, которые привыкли, чтобы им все давали, брать просто так. Хотя это далеко не так. И очень много многодетных в наше время, где наоборот дети больше занимаются, больше имеют, нежели где по одному ребенку.







Старшая девочка, которой уже 21 год, она у нас уже в Академии ветеринарной учится в Витебске. Вторая дочка, которой 17, - в художественном колледже. Дети, которым 12 и 10, помимо школы еще ходят на таэквондо, на танцы. Основной добытчик у нас папа. Я больше сижу с детками дома.







Работаю на Белкоммунмаше, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры. Моя обязанность - настройка электронного оборудования нашей продукции. Полностью собранный электробус либо троллейбус запустить на линию.







Благодаря государству нам дали возможность построиться под льготный кредит. 50 % в садике питание, в школе бесплатное питание. Кажется, вроде бы мелочь, но в то же время оно потом вытекает в большие суммы.







Детей никогда не надо бояться. Нет ничего лучше, я как мама могу сказать, когда маленький ребеночек приходит и начинает обнимать за шею своими маленькими ручками. А еще когда говорит: "Мама, я тебя люблю".







Семья - это фундамент жизни, основа, за ним идет все остальное".









