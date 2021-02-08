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Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси

09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Насирджан Юсупов обсудили достижения в сотрудничестве между странами в ходе деловой встречи. Увеличение количества белорусских предприятий в Узбекистане, значительный рост товарооборота между государствами, прирост числа узбекских студентов в вузах нашей страны и самое главное - выстраивание теплых взаимоотношений.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Но меня больше всего радует то, что сегодня выстраиваются такие добрые отношения межпарламентские. И самое важное, что у нас при Совете Республики, Вы знаете, создан молодежный парламент. Совет молодежный. И первые, с кем наши ребята связались и начали сотрудничать, это с молодежью Узбекистана.

Тогда, когда будет взаимодействовать молодежь, и перспективы у нас очень серьезные".

Завершение дипломатической миссии Насирджана Юсупова

Насирджан Юсупов в свою очередь отметил, что очень гордится плодотворностью совместной работы с белорусами и тем, что именно ему выпала честь стать первым послом Узбекистана в нашей стране. С особой теплотой называет Беларусь второй родиной. Такие признания - один из главных показателей того, что наше государство движется в правильном направлении.

 
 
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Сегодня Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Насирджан Юсупов обсудили достижения в сотрудничестве между странами в ходе...
 
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