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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился Кирилл Коктыш На чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы...

На чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы ВНС. И, естественно, будут подниматься экономические вопросы в рамках Союзного государства и ЕАЭС, на которые надо получить ответы или хотя бы проложить маршруты в этом направлении. Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился с нашим телеканалом доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.