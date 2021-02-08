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Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился Кирилл Коктыш
09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы ВНС. И, естественно, будут подниматься экономические вопросы в рамках Союзного государства и ЕАЭС, на которые надо получить ответы или хотя бы проложить маршруты в этом направлении. Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился с нашим телеканалом доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Понятно, что рынок, на котором белорусская экономика может реализоваться, может развиться, может подняться - это российский и более широко - евразийский рынок. И дальше вопросы: как его использовать, как стимулировать собственное развитие, как использовать российские тренды, где промышленно ориентируемые элиты выходят на первый план. И очевидно, что в ближайшее время мы будем иметь более сбалансированную финансовую политику, и как раз та ситуация, когда отечественная промышленность сможет развиваться и что-то сделать. И как раз использование этих вещей было бы разумно и дальновидно со стороны Беларуси. И каким-то образом на ВНС это должно прозвучать, тем более, что рамочных механизмов для этого целых два. Это Белорусско-российский союз и Евразийский союз. Юридическая база есть, надо просто взять и сделать".
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На чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы...
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