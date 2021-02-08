ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился Кирилл Коктыш

09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы ВНС. И, естественно, будут подниматься экономические вопросы в рамках Союзного государства и ЕАЭС, на которые надо получить ответы или хотя бы проложить маршруты в этом направлении. Своим мнением о Всебелорусском народном собрании поделился с нашим телеканалом доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Понятно, что рынок, на котором белорусская экономика может реализоваться, может развиться, может подняться - это российский и более широко - евразийский рынок. И дальше вопросы: как его использовать, как стимулировать собственное развитие, как использовать российские тренды, где промышленно ориентируемые элиты выходят на первый план. И очевидно, что в ближайшее время мы будем иметь более сбалансированную финансовую политику, и как раз та ситуация, когда отечественная промышленность сможет развиваться и что-то сделать. И как раз использование этих вещей было бы разумно и дальновидно со стороны Беларуси. И каким-то образом на ВНС это должно прозвучать, тем более, что рамочных механизмов для этого целых два. Это Белорусско-российский союз и Евразийский союз. Юридическая база есть, надо просто взять и сделать".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чем стоит Беларусь? Чего хотят белорусы? Что являются для них ключевыми, важными ценностями? Их жизненные планы и жизненные перспективы. Это будут основные темы...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК инициировал вопрос об экстрадиции В. Цепкало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by