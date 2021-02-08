СК инициировал вопрос об экстрадиции В. Цепкало

Источник материала: БT

Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере. Напомним, ранее Следственный комитет через генпрокурора уже направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича - создателя и экс главного редактора телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. С Варшавой у Минска заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. В СК отмечают, что принимая решение бежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако практика показывает, что это не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители.

О методах работы польского телеграм-канала

Впрочем, о методах работы беглецов по расшатыванию белорусского общества через телеграм-каналы все давно известно. Но в своих экстремистских намерениях они снова расписались. Очередная аудиозапись попала в редакцию наших коллег с телеканала ОНТ. Вот фрагмент рубрики обозревателя Игоря Тура.











