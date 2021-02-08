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СК инициировал вопрос об экстрадиции В. Цепкало
09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере. Напомним, ранее Следственный комитет через генпрокурора уже направил в Польшу документы
О методах работы польского телеграм-канала
Впрочем, о методах работы беглецов по расшатыванию белорусского общества через телеграм-каналы все давно известно. Но в своих экстремистских намерениях они снова расписались. Очередная аудиозапись попала в редакцию наших коллег с телеканала ОНТ. Вот фрагмент рубрики обозревателя Игоря Тура.
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Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант...
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