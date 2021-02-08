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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование в отношении двух минчанок, разбрасывающих саморезы В отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице, расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на...

В отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице, расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на месте инцидента. Следствие установило причастность задержанных и к другим аналогичным эпизодам. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Покушение на хулиганство, совершенное повторно группой лиц". К материалам приобщены записи с камер наблюдения. В ходе допросов женщины пояснили, что указанными действиями выразили свое недовольство работой правоохранительных органов.К одной из минчанок применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй - домашний арест. Материалы переданы прокурору для направления в суд.