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Завершено расследование в отношении двух минчанок, разбрасывающих саморезы

09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице,  расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на месте инцидента. Следствие установило причастность задержанных и к другим аналогичным эпизодам. Было возбуждено уголовное дело по статьям  "Хулиганство" и "Покушение на хулиганство, совершенное повторно группой лиц". К материалам приобщены записи с камер наблюдения. В ходе допросов женщины пояснили, что указанными действиями выразили свое недовольство работой правоохранительных органов. 

Денис Шаман, начальник Фрунзенского районного отдела г. Минска СК Беларуси:  "В ходе расследования уголовного дела установлен еще один эпизод противоправной деятельности женщин. Днем 13 декабря прошлого года обвиняемые совершили аналогичное преступление в том же месте. В результате их преступной деятельности был поврежден один автомобиль. В ходе изучения содержимого мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях".

К одной из минчанок применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй - домашний арест. Материалы переданы прокурору  для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице,  расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на...
 
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