|
Завершено расследование в отношении двух минчанок, разбрасывающих саморезы
09.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице, расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на месте инцидента. Следствие установило причастность задержанных и к другим аналогичным эпизодам. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Покушение на хулиганство, совершенное повторно группой лиц". К материалам приобщены записи с камер наблюдения. В ходе допросов женщины пояснили, что указанными действиями выразили свое недовольство работой правоохранительных органов.
Денис Шаман, начальник Фрунзенского районного отдела г. Минска СК Беларуси: "В ходе расследования уголовного дела установлен еще один эпизод противоправной деятельности женщин. Днем 13 декабря прошлого года обвиняемые совершили аналогичное преступление в том же месте. В результате их преступной деятельности был поврежден один автомобиль. В ходе изучения содержимого мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях".
К одной из минчанок применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй - домашний арест. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении двух минчанок, которые разбрасывали саморезы возле административного здания в столице, расследование завершено. Женщины были задержаны в декабре на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)