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К. Коктыш: "ВНС - это диалог власти и народа"

09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы страны надо решать не на улице, а посредством диалога. Как раз такой площадкой и призвано стать Всебелорусское народное собрание. Для власти - это лучшая возможность получить обратную связь. Услышать, изучить и реализовать на практике лучшие предложения.  

Предстоящий форум сейчас обсуждают не только белорусские, но и зарубежные эксперты. Вот мнение из России. Им с нашей съемочной группой поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.  

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Это тот формат разговора, который и должен реализовываться, потому что крик - это не разговор. Всем нужна страна, которая бы развивалась, нужно, чтобы завтра было лучше жить, чем сегодня, более безопасно, чтобы у детей были интересные перспективы. Вот когда есть общие интересы, общее понимание, тогда есть что обсуждать. Самое главное, что на ВНС соберутся люди, ориентированные на собственную Беларусь, на собственное развитие, ее интересы, не планирующие реализовывать себя где-то за пределами страны. Это самое главное, потому что, когда возникает такой заинтересованный диалог, в рамках тех людей, которые мыслят себя патриотами своей страны, это как раз формат переучреждения политической системы, который назрел и сейчас будет успешно реализован". 

 
 
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Вопросы страны надо решать не на улице, а посредством диалога. Как раз такой площадкой и призвано стать Всебелорусское народное собрание. Для власти - это лучшая...
 
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