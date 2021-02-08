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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К. Коктыш: "ВНС - это диалог власти и народа" Вопросы страны надо решать не на улице, а посредством диалога. Как раз такой площадкой и призвано стать Всебелорусское народное собрание. Для власти - это лучшая...

Вопросы страны надо решать не на улице, а посредством диалога. Как раз такой площадкой и призвано стать Всебелорусское народное собрание. Для власти - это лучшая возможность получить обратную связь. Услышать, изучить и реализовать на практике лучшие предложения.Предстоящий форум сейчас обсуждают не только белорусские, но и зарубежные эксперты. Вот мнение из России. Им с нашей съемочной группой поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.