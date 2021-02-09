ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Народный или «фашистский»? Лекция-дискуссия «История БЧБ-флага» пройдет в Могилеве

09.02.2021 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

10 февраля волонтерская команда MAYDAY приглашает всех желающих в Могилеве на лекцию-дискуссию о бело-красно-белом флаге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Участники лекции рассмотрят, какими были исторические предпосылки, чтобы бело-красно-белый флаг стал государственным символом, познакомятся с историей и мифами его создания, вспомнят о «Погоне». Кстати, вы же знаете, что «Погоня» есть на гербе Могилева? Объяснят и зачем нацисты использовали БЧБ-флаг во время оккупации. Также участники лекции смогут обсудить, чем является для белоруса бело-красно-белый флаг сейчас.

Лекция-дискуссия пройдет 10 февраля в 19.00. Куда идти, расскажут в телеграм-аккаунт участника после регистрации — она здесь и открыта до 12.00 10 февраля.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объяснят и зачем нацисты использовали БЧБ-флаг во время оккупации.
 
Новости дня
Новости общества
 
44-летний резервист не явился на сборы - и получил уголовное дело и огромный штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by