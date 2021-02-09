Народный или «фашистский»? Лекция-дискуссия «История БЧБ-флага» пройдет в Могилеве

Источник материала: Tut.by

10 февраля волонтерская команда MAYDAY приглашает всех желающих в Могилеве на лекцию-дискуссию о бело-красно-белом флаге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Участники лекции рассмотрят, какими были исторические предпосылки, чтобы бело-красно-белый флаг стал государственным символом, познакомятся с историей и мифами его создания, вспомнят о «Погоне». Кстати, вы же знаете, что «Погоня» есть на гербе Могилева? Объяснят и зачем нацисты использовали БЧБ-флаг во время оккупации. Также участники лекции смогут обсудить, чем является для белоруса бело-красно-белый флаг сейчас.

Лекция-дискуссия пройдет 10 февраля в 19.00. Куда идти, расскажут в телеграм-аккаунт участника после регистрации — она здесь и открыта до 12.00 10 февраля.