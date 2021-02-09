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44-летний резервист не явился на сборы - и получил уголовное дело и огромный штраф

09.02.2021 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летнего резервиста из Столинского района оштрафовали за неявку на военные сборы, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович

14 августа прошлого года в военкомате мужчина получил под подпись повестку с требованиями явиться 28 августа на военные сборы. Его также уведомили об ответственности за уклонение от таких мероприятий.

Мужчина в военкомат не явился. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд Столинского района признал мужчину виновным в уклонении резервиста от явки на сборы и назначил 100 базовых величин штрафа — 2,9 тысячи рублей.

 
 
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