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44-летний резервист не явился на сборы - и получил уголовное дело и огромный штраф
09.02.2021 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
44-летнего резервиста из Столинского района оштрафовали за неявку на военные сборы, сообщает
14 августа прошлого года в военкомате мужчина получил под подпись повестку с требованиями явиться 28 августа на военные сборы. Его также уведомили об ответственности за уклонение от таких мероприятий.
Мужчина в военкомат не явился. В отношении него возбудили уголовное дело.
Суд Столинского района признал мужчину виновным в уклонении резервиста от явки на сборы и назначил 100 базовых величин штрафа — 2,9 тысячи рублей.
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Уклонисту придется заплатить 2,9 тысячи рублей.
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