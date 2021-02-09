44-летний резервист не явился на сборы - и получил уголовное дело и огромный штраф

Источник материала: Tut.by

44-летнего резервиста из Столинского района оштрафовали за неявку на военные сборы, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович

14 августа прошлого года в военкомате мужчина получил под подпись повестку с требованиями явиться 28 августа на военные сборы. Его также уведомили об ответственности за уклонение от таких мероприятий.

Мужчина в военкомат не явился. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд Столинского района признал мужчину виновным в уклонении резервиста от явки на сборы и назначил 100 базовых величин штрафа — 2,9 тысячи рублей.