Ранее задержанного на акции протеста гомельчанина повесткой приглашают в РОВД сдать образцы слюны. Что делать

Источник материала: Tut.by

Еще одного гомельчанина, который ранее попадался на акции протеста, зовут в милицию сдать образцы слюны: вызывают повесткой и предупреждают, что в случае неявки без уважительных причин могут возникнуть проблемы. Давайте разбираться, так ли это.





Гомельчанина Григория 13 сентября задержали в Гомеле сразу после акции протеста. На молодого человека составили протокол, он отсидел свои «сутки» — и уже, в общем-то, стал забывать о том, что с ним произошло, но на днях из милиции пришла повестка: 11 февраля он должен явиться в Центральный РОВД для отбора образцов букального эпителия (слюны).

Григорий позвонил по указанному в повестке номеру телефона оперуполномоченного уголовного розыска, чтобы уточнить, что же от него хотят. Получился вот такой диалог (полная запись разговора имеется в редакции).

— Мне повестка пришла, должен явиться на отбор эпителия. А на основании чего меня вызывают?

— У всех, кого задерживали по 23.34. и 23.4 КоАП, отбирают образцы эпителия. Это должны были изначально отбирать вместе с отпечатками пальцев, но почему-то этого не сделали — и сейчас дали обратно списки задержанных и сказали собрать.

— А какой у меня статус?

— Никакого. В связи с тем, что вас привлекали к административной ответственности.

— Но я ведь могу отказаться.

— Ну мы все равно будем вам звонить, надоедать, на работу приезжать.

— Что значит надоедать? Я понимаю, что сейчас не до законов вам, но надо же какие-то рамки соблюдать. Есть же закон. У меня должен быть конкретный статус [по уголовному делу].

— Я вам буду слать повестки: одну, вторую, потом будет административная статья за неявку <…>.

Идти или нет?

Григорий говорит, что он пойдет в РОВД. И правильно сделает: повестку игнорировать нельзя, так как, согласно статье 24.6 КоАП, уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия, либо к судебному исполнителю наказывается предупреждением или штрафом в размере до тридцати базовых, или арестом.

Сдавать ли образцы?

Вы, конечно, можете согласиться, если хотите — но по закону совершенно не обязаны.

В случае, если вам предлагают либо от вас требуют получить образцы для сравнительного исследования (будь то слюна либо иные другие), требуйте подтверждения вашего процессуального статуса. Если вы являетесь подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим по уголовному делу, вы должны быть ознакомлены с постановлением о признании вас таковым.

Согласно ст. 234 УПК, следователь или лицо, проводящее дознание (или работающий по зарегистрированному материалу проверки сотрудник милиции) вправе получить образцы почерка или иные образцы (в том числе и биоматериал) для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. У потерпевшего и свидетеля [по уголовному делу] подобные образцы могут быть взяты только с их согласия.

О получении образцов для сравнительного исследования следователем выносится соответствующее постановление. Сам процесс получения образцов должен фиксироваться протоколом следственного действия (в данном случае — протоколом получения образцов для сравнительного исследования).

Напомним, в январе в редакцию TUT.BY с похожей ситуацией обращался гомельчанин Олег. 25 октября его вместе с четырьмя приятелями задержали в парке: ОМОН решил, что они участвовали в акции протеста. Парней доставили в РОВД, однако протокол составлять не стали, ограничились профилактической беседой — и через пару часов отпустили. А в конце декабря Олегу позвонили из Советского РОВД и попросили явиться. он отказался и тогда милиционер пришел сам.

— Пришел опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет, но, так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать, а именно — взять у меня биологические образцы. Я поинтересовался про свой процессуальный статус: являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым, если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия — и я отказываюсь. После этого, говорит Олег, милиционер ушел.

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома тогда ответили, что этот случай не может быть связан с задержанием гражданина на акции протеста. «Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления», — прокомментировал TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Сейчас в УВД нам также официально заявили, что приглашение уже другого гомельчанина в РОВД для сдачи биологических образцов «никак не связано с задержанием его на акции протеста».