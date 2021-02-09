Минтруда назвало приоритеты пенсионной системы на пятилетку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало приоритеты развития системы пенсионного обеспечения на 2021-25 годы, информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Ключевым направлением госполитики в данной сфере определен реальный рост пенсий.

По информации Минтруда, добровольным накопительным пенсионным страхованием охвачено менее 5% населения. Ведомство намерено прилагать усилия для развития добровольных накоплений. Также среди путей реализации называется расширение использования отложенных пенсий, усиление дифференциации их размера с учетом стажа и заработка.

В ближайшие пять лет Минтруда и соцзащиты Беларуси планирует повысить пенсию по возрасту до уровня 40% от средней зарплаты по стране. Индексировать пенсионные выплаты Минтруда намерено в течение следующих пяти лет.

Что с пенсиями сейчас?

Минтруда отмечает, что в 2020 году на выплату пенсий было направлено 13,4 млрд рублей. Пенсионеры составляют почти 27% населения Беларуси, расходы на пенсии в 2020 году достигли 9% ВВП.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре прошлого года составил Br511,3. Темп роста к декабрю 2019 года составил 111,8%. За последние пять лет средний размер пенсий в Беларуси увеличился почти в 1,7 раза, говорится в отчете.

С 1 января 2021 года установлены дополнительные пенсионные гарантии многодетным матерям, инвалидам, родителям детей-инвалидов. В том числе: увеличение периода ухода за детьми в возрасте до трех лет, который может быть засчитан в общий стаж, с 9 до 12 лет; снижение периода страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, родившим четверых детей, инвалидам 1 и 2 групп, длительный период находившимся на инвалидности.

Увеличится социальная пенсия родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) с тяжелой степенью утраты здоровья, осуществлявшим уход за ними продолжительный период (не менее 20 лет). Для лиц со страховым стажем не менее 10 лет вводится пенсия по возрасту при неполном страховом стаже.

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