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В Пружанах раскрыли преступление, которого не было
09.02.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30-летний житель Пружанского района обвиняется в заведомо ложном доносе. Историю преступления, которого не было, рассказала
2 декабря мужчина обратился в милицию с заявлением о хищении: якобы с его карт-чета кто-то снял 340 рублей. Как позже выяснилось, «потерпевший» наврал, чтобы отвлечь внимание от совершенного уже им в реальности хищения денег с карточки отца.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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Мужчина пожаловался в милицию, что с его карточки украли деньги. Оказалось, обманул.
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