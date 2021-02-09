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В Пружанах раскрыли преступление, которого не было

09.02.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30-летний житель Пружанского района обвиняется в заведомо ложном доносе. Историю преступления, которого не было, рассказала прокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Изображение: nsn.fm

2 декабря мужчина обратился в милицию с заявлением о хищении: якобы с его карт-чета кто-то снял 340 рублей. Как позже выяснилось, «потерпевший» наврал, чтобы отвлечь внимание от совершенного уже им в реальности хищения денег с карточки отца.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчина пожаловался в милицию, что с его карточки украли деньги. Оказалось, обманул.
 
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