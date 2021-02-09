В Пружанах раскрыли преступление, которого не было

Источник материала: Tut.by

30-летний житель Пружанского района обвиняется в заведомо ложном доносе. Историю преступления, которого не было, рассказала прокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Изображение: nsn.fm

2 декабря мужчина обратился в милицию с заявлением о хищении: якобы с его карт-чета кто-то снял 340 рублей. Как позже выяснилось, «потерпевший» наврал, чтобы отвлечь внимание от совершенного уже им в реальности хищения денег с карточки отца.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.