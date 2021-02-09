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В Минске начинают судить журналисток, которые в прямом эфире показали разгон «Площади перемен»
09.02.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 февраля суд Фрунзенского района Минска начинает рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой — двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с «Площади перемен» 15 ноября. В тот вечер их задержали, осудили на семь суток административного ареста, а позже предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Почти три месяца журналистки провели в СИЗО. Правозащитники признали их политзаключенными.
Судебное заседание назначено на 10 утра. К этому времени у двери зала собралось около 50 человек - журналисты, которые освещают процесс, родные и коллеги Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой, дипломаты, люди с рациями. Пришли на процесс и журналисты гостелеканала. Когда оператор начал съемку в коридоре, присутствующие стали закрывать камеру руками.
Екатерине Бахваловой 27 лет, Дарье Чульцовой 23 года. Их задержали вечером 15 ноября 2020-го. В то воскресенье на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко, пришли сотни людей. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в прямом эфире показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики выломали дверь квартиры, откуда велся стрим, и задержали всех, кто в ней находился.
17 ноября Катерину
20 ноября выяснилось, что спустя семь суток на свободу Катерина не выйдет: ей
По этой же статье обвиняют Дарью Чульцову, которая в тот день работала вместе с Катериной в качестве оператора. Журналисткам может грозить штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.
Накануне суда Катерину Бахвалову этапировали из Жодино в минское СИЗО № 1 на улице Володарского. О том, как это происходило, Игорь Ильяш рассказывал во время-пресс-конференции:
— Яе паднялі ў дзве гадзіны ночы, закінулі ў камеру-адстойнік. Павезлі на вакзал, дзе хвілін 40 чакалі спецыяльнага вагона. Усё адбывалася ва ўмовах, падобных да зэкаўскіх, з брэхам сабак і гэтак далей.
В своем
— За преступлением последует раскаяние, и оно станет наиболее страшным наказанием, которое будет отравлять жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно.
Накануне суда Соединенные штаты Америки
Будет дополнено.
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9 февраля суд Фрунзенского района Минска начинает рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой - двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с...
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