В Минске начинают судить журналисток, которые в прямом эфире показали разгон «Площади перемен»

Источник материала: Tut.by

9 февраля суд Фрунзенского района Минска начинает рассматривать дело Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой — двух журналисток «Белсата», которые вели стрим с «Площади перемен» 15 ноября. В тот вечер их задержали, осудили на семь суток административного ареста, а позже предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Почти три месяца журналистки провели в СИЗО. Правозащитники признали их политзаключенными.



Катерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова. Фото: Белсат

Судебное заседание назначено на 10 утра. К этому времени у двери зала собралось около 50 человек - журналисты, которые освещают процесс, родные и коллеги Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой, дипломаты, люди с рациями. Пришли на процесс и журналисты гостелеканала. Когда оператор начал съемку в коридоре, присутствующие стали закрывать камеру руками.

Екатерине Бахваловой 27 лет, Дарье Чульцовой 23 года. Их задержали вечером 15 ноября 2020-го. В то воскресенье на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко, пришли сотни людей. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в прямом эфире показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики выломали дверь квартиры, откуда велся стрим, и задержали всех, кто в ней находился.

17 ноября Катерину осудили по двум административным статьям: за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции, за что она получила 7 суток ареста. В протоколе было указано, что ее задержали «на тротуаре вблизи проезжей части», где она «активно принимала участие в митинге».

20 ноября выяснилось, что спустя семь суток на свободу Катерина не выйдет: ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

По этой же статье обвиняют Дарью Чульцову, которая в тот день работала вместе с Катериной в качестве оператора. Журналисткам может грозить штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.

По информации Игоря Ильяша, мужа Катерины Бахваловой, их также обвиняют в том, что стрим привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных. Общую сумму урона «Минсктранс» оценил в более чем 11 тысяч рублей.

Накануне суда Катерину Бахвалову этапировали из Жодино в минское СИЗО № 1 на улице Володарского. О том, как это происходило, Игорь Ильяш рассказывал во время-пресс-конференции:

— Яе паднялі ў дзве гадзіны ночы, закінулі ў камеру-адстойнік. Павезлі на вакзал, дзе хвілін 40 чакалі спецыяльнага вагона. Усё адбывалася ва ўмовах, падобных да зэкаўскіх, з брэхам сабак і гэтак далей.

В своем заявлении накануне суда Катерина Бахвалова призвала суд «прервать цепь преступных приказов».

— За преступлением последует раскаяние, и оно станет наиболее страшным наказанием, которое будет отравлять жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно.

Накануне суда Соединенные штаты Америки призвали белорусские власти освободить Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову «немедленно и безусловно, а также, в более широком контексте, прекратить преследование журналистов, делающих свою работу».

Будет дополнено.