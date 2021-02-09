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"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск

09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск  - до пяти в неделю.  Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет выполнять по вторникам и пятницам.

БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов

Кроме того, накануне возобновилось и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. На первый рейс было продано более 230 билетов. Из Минска состав будет курсировать по четным, а из Москвы - по нечетным дням. В настоящее время перемещение в этом направлении возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID, выполненного не ранее 72 часов до поездки.

 
Теги: Минск
 
 
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"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск  - до пяти в неделю.  Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет...
 
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