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"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск
09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск - до пяти в неделю. Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет выполнять по вторникам и пятницам.
БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетовКроме того, накануне возобновилось и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. На первый рейс было продано более 230 билетов. Из Минска состав будет курсировать по четным, а из Москвы - по нечетным дням. В настоящее время перемещение в этом направлении возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID, выполненного не ранее 72 часов до поездки.
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"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск - до пяти в неделю. Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет...
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