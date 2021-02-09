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Оранжевый уровень опасности в Беларуси
09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен сегодня в Беларуси. На большей части нашей страны - сильные осадки. Температура воздуха днем опустится до минус 11. Метели и снежные заносы продлятся до конца недели. Сильный ветер также окажет влияние на температуру воздуха. Так, 14 градусов мороза будут ощущаться как минус 22.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен сегодня в Беларуси. На большей части нашей страны - сильные осадки. Температура...
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