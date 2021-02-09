Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности в Беларуси Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен сегодня в Беларуси. На большей части нашей страны - сильные осадки. Температура...

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен сегодня в Беларуси. На большей части нашей страны - сильные осадки. Температура воздуха днем опустится до минус 11. Метели и снежные заносы продлятся до конца недели. Сильный ветер также окажет влияние на температуру воздуха. Так, 14 градусов мороза будут ощущаться как минус 22.