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Е. Бондаренко о том, какими путями в "незалежной" Украине можно получить высокие госпосты

09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственная комиссия Верховной рады обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить регистрацию нового бизнеса главы ведомства по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка. По мнению депутатов, он использовал энергетический кризис в стране в своих целях. Впрочем, коррупция и превышение служебных полномочий в Украине уже мало кого удивляет. О том, какими путями в "незалежной" можно получить высокие госпосты, рассказала в эфире "112 Украина" экс-нардеп Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко, народный депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "У нас очень много абсурдных вещей. Например, являясь красивым зятем мультимиллионера (Александр Скичко),  стать губернатором, бегать на майдане с кастрюлей на голове - тоже стать губернатором, можно побегать на майдане и стать министром образования. Совершать ошибки в приказах, но при этом не волноваться, что ты не можешь быть авторитетом. Самая большая проблема - это полная деморализация людей, которые все свою жизнь занимались делом и строили свою карьеру".

Безуспешная борьба с коррупцией в Украине 

Е. Бондаренко о том, какими путями в "незалежной" Украине можно получить высокие госпосты

К слову, неделей ранее лидеры "Большой семерки" выразили разочарование безуспешной борьбой с коррупцией в нашей южной соседке. Отметили и влияние на это определенного заинтересованного круга лиц внутри страны, отстранить от дел которых достаточно проблематично.

 
 
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Следственная комиссия Верховной рады обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить регистрацию нового бизнеса главы ведомства по регулированию...
 
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