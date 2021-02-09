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Безуспешная борьба с коррупцией в Украине





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Бондаренко о том, какими путями в "незалежной" Украине можно получить высокие госпосты Следственная комиссия Верховной рады обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить регистрацию нового бизнеса главы ведомства по регулированию...

Следственная комиссия Верховной рады обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить регистрацию нового бизнеса главы ведомства по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка. По мнению депутатов, он использовал энергетический кризис в стране в своих целях. Впрочем, коррупция и превышение служебных полномочий в Украине уже мало кого удивляет. О том, какими путями в "незалежной" можно получить высокие госпосты, рассказала в эфире "112 Украина" экс-нардеп Елена Бондаренко.К слову, неделей ранее лидеры "Большой семерки" выразили разочарование безуспешной борьбой с коррупцией в нашей южной соседке. Отметили и влияние на это определенного заинтересованного круга лиц внутри страны, отстранить от дел которых достаточно проблематично.