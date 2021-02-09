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Пять всебелорусских народных собраний – история развития Беларуси и становления молодого суверенного государства
09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКакие задачи перед страной ставились в разные годы, как расставлял приоритеты белорусский народ и какие программы и стратегии воплощались в жизнь реальными проектами? Агентство теленовостей готовит к эфиру фильм "Народный диалог". Герои проекта - делегаты народных вече разных лет, а некоторые из них принимали участие и во всех пяти масштабных форумах. И каждый на своем месте, в своей отрасли видел, как менялась страна и шла к достижениям, преодолевая немало трудностей. Фильм Агентства теленовостей "Народный диалог" - 9 февраля
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Пять всебелорусских народных собраний – история развития Беларуси и становления молодого суверенного государства
Какие задачи перед страной ставились в разные годы, как расставлял приоритеты белорусский народ и какие программы и стратегии воплощались в жизнь реальными...
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