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Пять всебелорусских народных собраний – история развития Беларуси и становления молодого суверенного государства

09.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какие задачи перед страной ставились в разные годы, как расставлял приоритеты  белорусский народ и какие программы и стратегии воплощались в жизнь реальными проектами? Агентство теленовостей  готовит к эфиру фильм "Народный диалог". Герои проекта -  делегаты народных вече разных лет, а некоторые из них  принимали участие и  во всех пяти масштабных форумах. И каждый  на своем месте, в своей отрасли видел, как менялась страна и шла к достижениям, преодолевая немало трудностей. Фильм Агентства теленовостей "Народный диалог" -  9 февраля в вечернем эфире "Беларусь 1".
 
Теги: Новости
 
 
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Какие задачи перед страной ставились в разные годы, как расставлял приоритеты  белорусский народ и какие программы и стратегии воплощались в жизнь реальными...
 
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