Гродно опять заметает: в городе 10-балльные пробки, а собачий приют снова просит о помощи

Источник материала: Tut.by

Гродно опять заметает снегом. В городе снова 10-балльные пробки и спецтехника на улицах. Между тем, по данным pogoda.by, снег в областном центре будет идти не только сегодня, 9 февраля, но и в следующие два дня.



Фото: vk.com/autogrodnoby

С утра на дорогах областного центра наблюдались 10-балльные пробки. Гродненцы говорили, что многие дороги снова засыпало снегом. На улицах появилась спецтехника коммунальников. Особенно ее много в центре Гродно на улице Ожешко около здания облисполкома.

Как сообщает телеканал «Гродно Плюс», не очень комфортную погоду в Гродно обеспечивает атмосферный фронт от циклона с центром над Украиной. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Пока в областном центре продолжает падать снег, который заметает улицы и дворы, волонтеры домика для бездомных собак просят о помощи неравнодушных гродненцев — приют снова заметает снегом.

— Уважаемые гродненцы, подойдите пожалуйста в Лапенки — хоть на 30 минут. Нас снова заметает. Очень просим помощи в расчистке нашей территории и вольеров для собак от снега. Это будет большая помощь для дежурных девочек, — пишут в своей группе волонтеры.

Если вы вдруг можете помочь, то позвоните по телефонам: +375 29 869-20-51 (Юлия) и +375 29 8 68-32-16(Мария).

Гродненская ГАИ предупреждает водителей о мерах безопасного вождения — это необходимо, чтобы вовремя доехать, например, на работу в эти снежные зимние дни. Выходить из дома надо гораздо раньше привычного времени, тщательно осматривать автомобиль перед поездкой, хорошо очищать его от снега и наледи, выбирать адекватный скоростной режим.



Фото: сайт Гродно 015.BY

— Необходимо выбирать не только безопасную скорость движения, но и комфортную. Если вы двигаетесь и без того с меньшей скоростью, чем ограничено — то есть на участке «60» двигаетесь 50 км/ч, но и это вам не позволяет уверенно чувствовать себя за рулем, то езжайте 40 км/ч, при необходимости- 30 км/ч. Следующее, что необходимо помнить: заранее включать указатели поворота, чтобы предупредить попутно двигающиеся транспортные средства о своих намерениях повернуть налево, развернуться, чтобы они смогли заблаговременно снизить скорость и дать завершить вам безопасно маневр, -говорят в ГАИ.

Кстати, с 4 февраля в Гродно зарегистрировано 36 гололедных травм (8 человек попали в больницы), 1 холодовая, 3 — из-за тюбингов (один человек в больнице).