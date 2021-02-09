Почти 8 тысяч белорусов с начала года пострадали от гололедных и холодовых травм

Источник материала: Tut.by

С начала года в Беларуси зарегистрированы 7940 пострадавших с гололедной и холодовой травмой, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

За минувшие сутки зарегистрированы 473 пострадавших от гололедных и холодовых травм.

В Брестской области с начала года обратились за медицинской помощью 1216 человек (за сутки 84). Холодовые травмы диагностированы у 63 пациентов (за сутки 3 человека), гололедные — у 1153 (за сутки 81) пострадавших. В больницы госпитализированы 158 человек (за сутки — 11).

В Витебской области в этом году зарегистрированы 1133 пациента (за сутки 33). Холодовые травмы диагностированы у 44 пациентов (за сутки 2 человека), гололедные — у 1 089 пострадавших (за сутки 31). В больницы госпитализированы 93 человека (за сутки — 6).

В Гомельской области зарегистрированы — 905 пациентов (за сутки 151). Холодовые травмы диагностированы у 66 пациентов (за сутки 6), гололедные — у 839 пострадавших (за сутки 145). В больницы госпитализированы 82 человека (за сутки 2).

В Гродненской области зарегистрированы — 1564 пациента (за сутки 83). Холодовые травмы диагностированы у 73 пациентов (за сутки 6), гололедные — у 1 491 (за сутки 77) пострадавший. В больницы госпитализированы 272 человека (за сутки — 21).

В Могилевской области зарегистрированы — 1068 пациентов (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 47 пациентов (за сутки 4), гололедные — у 1 021 человек (за сутки 22). В больницы госпитализированы 137 человек (за сутки — 3).

В Минской области зарегистрированы 1052 пациента (за сутки 70). Холодовые травмы диагностированы у 46 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные — у 1 006 человек (за сутки 65). В больницы госпитализированы 98 человек (за сутки — 8).

В Минске зарегистрированы — 1002 пациента (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 50 пациентов (за сутки 2 человека), гололедные — у 952 (за сутки 24) пострадавших. В больницы госпитализированы 78 человек (за сутки — 3).

Минздрав просит всех быть внимательными, выходя на улицу, выбирать правильную обувь для прогулок. Если все же травмы избежать не удалось — обращаться в ближайший травмпункт.