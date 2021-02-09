«Предположение следователя приняли за доказательство». Политзаключенному Савчуку дали 4 года колонии

Источник материала: Tut.by

Политзаключенный Артем Савчук получил четыре года колонии строгого режима за участие в акции 10 августа. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках. Сам Савчук заявил в суде, что акция была мирной. Адвокат указал, что все обвинение было построено всего лишь на предположении следователя.



Станция метро «Пушкинская». Минск, 10 августа 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна» , дело политзаключенного Савчука рассматривала судья Юлия Близнюк. Государственный обвинитель — Алина Касьянчик.

Адвокат Сергей Лебедев отметил, что показания его подзащитного подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. К слову, их просмотрели не сразу: большая часть судебного заседания 4 февраля ушла на то, что пытались открыть диски с материалами дела — из более чем тридцати дисков открыть удалось только три!

Адвокат указал также на то, что все сказанное Савчуком подтверждено и показаниями других свидетелей. Никаких противоправных действий парень не совершал, а лишь помог людям перевезти тележки у ТЦ «Тивали».

— Он не думал, что эти тележки могут быть использованы в противоправных действиях. Показания подтверждаются фотоснимками и видео, которые сделал на телефон Артем Хващевский (друг Савчука политзаключенный Артем Хващевский ранее получил год лишения свободы. — Прим. TUT.BY). Подтверждается и факт перемещения тележек на небольшом участке дороги.

По словам адвоката Лебедева, Савчуку поставили в вину «разукомплектование и изъятие» этих тележек из парковочного бокса. К таким выводам следователь пришел на основании просмотра видео с камер видеонаблюдения и инвентарных номеров тележек. На записи Савчук и его друзья на некоторое время пропадают из зоны видимости камеры. Следствие посчитало, что в этот момент Савчук мог находиться в боксе во время выкатывания тележек, поэтому его вину можно считать доказанной — никаких иных доказательств в суде не прозвучало.

— По существу, следователь в протоколе допустил предположение, которое согласно презумпции невиновности не может быть принято за доказательство, — отметил адвокат и еще раз указал на то, что и сам обвиняемый, и свидетели заявили, что не заходили в бокс для тележек.

Адвокат также отметил, что следствие и прокуратура ошибочно допустили расширенное толкование понятия «погром», зачитав объяснение слова в разных словаря и отметив, что такого явления в Беларуси не было. Считать похищением изъятие тележек с места хранения в торговом центре и перемещение их на 140 метров также. по его мнению, нельзя: не подтверждены корыстные мотивы, торговая сеть не понесла урон, а использование тележек за пределами магазина допускается правилами торговых сетей.

Сергей Лебедев отметил, что его подзащитного привлекли к уголовной ответственности за то, что парень проявил альтруизм и помог людям передвинуть тележки.

Сам Артем в последнем слове обратился к родителям, сестре, бабушке и дедушке, а также к друзьям.

— Всех крепко обнимаю, всех люблю. Не волнуйтесь за меня, — сказал парень.

Прокурор потребовала для Савчука четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворить гражданский иск «Минсктранса» на 21 839 рублей. Судья назначила именно такое наказание. Иск «Минсктранса» будет выделен в отдельное гражданское производство.

Кто такой политзаключенный Артем Савчук



Фото с сайта spring96.org

Артем Савчук — программист, закончил Краковский политехнический университет, уже 10 лет живет в Польше. Летом во время отпуска приехал в Минск повидаться с родителями и побывать на свадьбе у одноклассника.

Задержали Савчука вечером 17 августа на улице Кальварийской, когда он взял на буксир одну из машин. Сотрудники ГАИ остановили его, заинтересовавшись польскими номерами на авто, отвезли во Фрунзенское РУВД. Туда приехали неизвестные, обыскали машину, но ничего противозаконного не нашли. У Артема конфисковали мобильный, пароль от него парень сотрудникам сообщил сам.

Савчука обвиняли в том, что 10 августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал дорогу, участвовал в стычках с сотрудниками милиции, кидал на дорогу петарды и болты, а также выкрикивал лозунги.

Во время просмотра видео с регистратора Артема эта информация не подтвердилось.

Правозащитники признали Савчука политзаключенным. 15 января год лишения свободы получил друг Савчука — Артем Хващевский (парни вместе приехали на родину). Дело Хващевского также рассматривала судья Юлия Близнюк.