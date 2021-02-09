«Пациенту 15 лет: он пил утром, в школе и вечером». История Владимира, который лечит алкоголиков

Источник материала: Tut.by

Владимир Иванов в наркологии и психотерапии уже почти 40 лет, с анонимными алкоголиками занимается больше 30 лет, он один из основателей этого движения в Беларуси. Мы сходили на терапевтическое занятие для зависимых, а после поговорили с Владимиром о стадиях алкоголизма, о том, как пьют дети, а также может ли алкоголик вылечиться полностью (спойлер: нет, алкоголик — это на всю жизнь). TUT.BY продолжает проект « (Не)маленький человек » — о людях, которых общество зачастую не замечает.

