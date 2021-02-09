Было сообщение о возгорании в SPA Riviera: там работает МЧС

Источник материала: Tut.by

Что-то происходит в центре SPA Riviera на проспекте Победителей. Было сообщение о возгорании, туда приехали пожарные машины. Однако «по внешним признакам ничего не наблюдается», сообщили в МЧС Минска .



Фото: читатель TUT.BY

Рядом с комплексом SPA Riviera (проспекте Победителей, 110) очевидцы заметили немало пожарных машин. Как отмечают в МЧС Минска, спасатели туда приехали по сообщению о возгорании.

«Первые подразделения прибыли — по внешним признакам ничего не наблюдается. Подробности позже».