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Было сообщение о возгорании в SPA Riviera: там работает МЧС

09.02.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что-то происходит в центре SPA Riviera на проспекте Победителей. Было сообщение о возгорании, туда приехали пожарные машины. Однако «по внешним признакам ничего не наблюдается», сообщили в МЧС Минска.


Фото: читатель TUT.BY

Рядом с комплексом SPA Riviera (проспекте Победителей, 110) очевидцы заметили немало пожарных машин. Как отмечают в МЧС Минска, спасатели туда приехали по сообщению о возгорании.

«Первые подразделения прибыли — по внешним признакам ничего не наблюдается. Подробности позже».

 
Теги: Минск
 
 
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Что-то происходит в центре SPA Riviera на проспекте Победителей. Было сообщение о возгорании, туда приехали пожарные машины. Однако «по внешним признакам ничего не...
 
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