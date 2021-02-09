Снежные заносы. С автовокзала «Брест» утром не вышли автобусы, не все пойдут и завтра

Источник материала: Tut.by

9 февраля в связи с сильными снегопадами и заносами на дорогах утренние рейсы с Брестского автовокзала были отменены, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Не вышли в дорогу рейсы «Брест — Тересполь» и «Брест — Львов». Отменены и междугородние рейсы в гродненском направлении 9 и 10 февраля — «Брест — Гродно» отправлением в 9.00 и «Брест -Лида» отправлением в 6.00.

— Изменения в расписании, конечно, сопряжены с обильными снегопадами, — сказал начальник Брестского автовокзала Николай Радюк. — Но дорожники работают очень активно. По моей информации, расчищаются пути даже к очень отдаленным населенным пунктам. Думаю, сегодня после обеда движение возобновится.