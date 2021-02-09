ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помогут с переездом и жильем. В Бресте ищут колясочников для работы в инклюзивной кофейне

09.02.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте в марте откроется первая в городе кофейня «Инклюзивный бариста». На работу ищут сотрудников-колясочников. Иногородним обещают помочь с переездом и поиском жилья.


Фото: Пресс-служба А1

Первая в Бресте кофейня «Инклюзивный бариста» откроется в центре продаж А1 на проспекте Машерова, 17. Сейчас партнеры проекта ищут сотрудников, рассказал на своей странице в соцсетях генеральный директор А1 Гельмут Дуз.

Опыт от соискателей не требуется, профессии их обучат в Академии бариста. Анкеты подали уже более 50 кандидатов из разных регионов страны. Сбор заявок продлится до 10 февраля включительно.

Стать «студентом» Академии могут люди с различными физическими особенностями. Но в приоритете колясочники, так как главная задача проекта — трудоустройство людей с самой сложной формой инвалидности.

«Если по результатам обучения наш выбор остановится на иногороднем сотруднике, мы поможем ему с переездом и жильем», — сообщил учредитель сети кофеен «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что первая в городе кофейня «Инклюзивный бариста» откроется в марте.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 9 февраля - через полгода после выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by