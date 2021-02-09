Помогут с переездом и жильем. В Бресте ищут колясочников для работы в инклюзивной кофейне

Источник материала: Tut.by

В Бресте в марте откроется первая в городе кофейня «Инклюзивный бариста». На работу ищут сотрудников-колясочников. Иногородним обещают помочь с переездом и поиском жилья.



Фото: Пресс-служба А1

Первая в Бресте кофейня «Инклюзивный бариста» откроется в центре продаж А1 на проспекте Машерова, 17. Сейчас партнеры проекта ищут сотрудников, рассказал на своей странице в соцсетях генеральный директор А1 Гельмут Дуз.

Опыт от соискателей не требуется, профессии их обучат в Академии бариста. Анкеты подали уже более 50 кандидатов из разных регионов страны. Сбор заявок продлится до 10 февраля включительно.

Стать «студентом» Академии могут люди с различными физическими особенностями. Но в приоритете колясочники, так как главная задача проекта — трудоустройство людей с самой сложной формой инвалидности.

«Если по результатам обучения наш выбор остановится на иногороднем сотруднике, мы поможем ему с переездом и жильем», — сообщил учредитель сети кофеен «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич.