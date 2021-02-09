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Помогут с переездом и жильем. В Бресте ищут колясочников для работы в инклюзивной кофейне
09.02.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте в марте откроется первая в городе кофейня «Инклюзивный бариста». На работу ищут сотрудников-колясочников. Иногородним обещают помочь с переездом и поиском жилья.
Первая в Бресте кофейня «Инклюзивный бариста» откроется в центре продаж А1 на проспекте Машерова, 17. Сейчас партнеры проекта ищут сотрудников, рассказал на
Опыт от соискателей не требуется, профессии их обучат в Академии бариста.
Стать «студентом» Академии могут люди с различными физическими особенностями. Но в приоритете колясочники, так как главная задача проекта — трудоустройство людей с самой сложной формой инвалидности.
«Если по результатам обучения наш выбор остановится на иногороднем сотруднике, мы поможем ему с переездом и жильем», — сообщил учредитель сети кофеен «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич.
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Ожидается, что первая в городе кофейня «Инклюзивный бариста» откроется в марте.
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