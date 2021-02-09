ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко об уборке снега: людей надо организовать

09.02.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым и обсудил, в том числе, проблему уборки города от снега, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

"Зимы всегда были не зимами, а в этом году настоящая зима. Особенно сегодня, когда температура, пусть, казалось бы, не очень низкая - 10-15 градусов (мороза), но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню", - заявил Лукашенко.

Неожиданностью для властей стало то, что люди жалуются на неубранный снег, отметил он.

"Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке", - уверен глава государства.

В деревне проще

В деревнях не надо никого организовывать, считает Лукашенко. Местные жители там самоорганизованы, это их "обычная работа", отметил президент.  

"В городе людей надо организовать, если надо - помочь инструментом и четко людям сказать: послушайте, ситуация такая - вот эта территория за вами, а это мы вам будем чистить", - сказал Лукашенко.

Вопрос в организации дела, считает белорусский лидер. "ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций - у нас их девять - и аппараты, всех надо вывести для организации. И так по все направлениям", - резюмировал Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент сказал, что такой зимы, как в этом году, он давно уже не помнит. В связи с погодными условиями люди жалуются на неубранный снег, отметил он.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Неожиданность, что люди жалуются». Лукашенко рассказал мэру Минска, как и кто должен убирать снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by