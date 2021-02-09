Лукашенко об уборке снега: людей надо организовать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым и обсудил, в том числе, проблему уборки города от снега, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

"Зимы всегда были не зимами, а в этом году настоящая зима. Особенно сегодня, когда температура, пусть, казалось бы, не очень низкая - 10-15 градусов (мороза), но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню", - заявил Лукашенко.

Неожиданностью для властей стало то, что люди жалуются на неубранный снег, отметил он.

"Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке", - уверен глава государства.

В деревне проще

В деревнях не надо никого организовывать, считает Лукашенко. Местные жители там самоорганизованы, это их "обычная работа", отметил президент.

"В городе людей надо организовать, если надо - помочь инструментом и четко людям сказать: послушайте, ситуация такая - вот эта территория за вами, а это мы вам будем чистить", - сказал Лукашенко.

Вопрос в организации дела, считает белорусский лидер. "ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций - у нас их девять - и аппараты, всех надо вывести для организации. И так по все направлениям", - резюмировал Лукашенко.

Читайте также: