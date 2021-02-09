Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завершается заготовка шишек на семена Сбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной...

Сбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной селекции. Морозная погода способствует сбору. Плоды плотно закрыты, а значит, не пропадет ни одно зернышко. Работа не из легких, шишки срывают исключительно вручную, а затем отправляют на переработку. После сортировки и сушки качество семян проверяется на специальных установках. В итоге на хранение семенной материал попадает со стопроцентной всхожестью.Мощности такого мини-завода за сезон позволяют переработать свыше 100 тонн шишки. Это стратегический запас лесного фонда, к примеру Гродненской области, на четыре года вперед.