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В Беларуси завершается заготовка шишек на семена

09.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной селекции. Морозная погода способствует сбору. Плоды плотно закрыты, а значит,  не пропадет ни одно зернышко. Работа не из легких, шишки срывают исключительно вручную, а затем отправляют на переработку. После сортировки и сушки  качество семян проверяется на специальных установках. В итоге на хранение семенной материал попадает со стопроцентной всхожестью.

Александр Трахимчик, начальник лесопитомника Щучинского лесхоза: "Активно занимаемся переработкой ели. Поставлено 15 тонн, переработали больше 10. Все семена, которые получили из этой шишки, хранятся в холодильной камере. По мере необходимости, или заявке лесхозов, мы передаем лесхозам".

Мощности такого мини-завода  за сезон  позволяют переработать свыше 100 тонн шишки. Это стратегический запас лесного фонда, к примеру Гродненской области, на четыре года вперед.

 
 
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Сбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной...
 
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