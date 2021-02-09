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В Беларуси завершается заготовка шишек на семена
09.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной селекции. Морозная погода способствует сбору. Плоды плотно закрыты, а значит, не пропадет ни одно зернышко. Работа не из легких, шишки срывают исключительно вручную, а затем отправляют на переработку. После сортировки и сушки качество семян проверяется на специальных установках. В итоге на хранение семенной материал попадает со стопроцентной всхожестью.
Александр Трахимчик, начальник лесопитомника Щучинского лесхоза: "Активно занимаемся переработкой ели. Поставлено 15 тонн, переработали больше 10. Все семена, которые получили из этой шишки, хранятся в холодильной камере. По мере необходимости, или заявке лесхозов, мы передаем лесхозам".
Мощности такого мини-завода за сезон позволяют переработать свыше 100 тонн шишки. Это стратегический запас лесного фонда, к примеру Гродненской области, на четыре года вперед.
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Сбор урожая в феврале. Лесхозы завершают заготовку шишек на семена. Плоды сосны, ели и лиственницы убирают на специальных плантациях, где высажены деревья элитной...
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