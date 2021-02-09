Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Тротил протеста" - как банда Автуховича хотела взорвать страну Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группировки Автуховича, собиравшуюся взорвать Беларусь изнутри. Наши коллеги с телеканала ОНТ выпустили...

Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группировки Автуховича, собиравшуюся взорвать Беларусь изнутри. Наши коллеги с телеканала ОНТ выпустили двухсерийный фильм, раскрывающий подробности планов преступников. Они готовили взрывы и убийства. Для этого нелегально из Украины были доставлены взрывчатка и арсенал оружия. В разных городах страны существовала разветвленная сеть пособников. Нападения на сотрудников милиции готовились заранее. Планировалось минировать не только машины, но и дома. Какие еще цели ставили преступники, и кто был в списке предполагаемых жертв?Смотрите сегодня вечером на ОНТ вторую серию проекта "Тротил протеста". Вы узнаете, кто в Украине помогал Автуховичу с оружием, как его привезли в Беларусь и где прятали, а также - кто был мишенью….