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Тротил протеста

09.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Взорвать, покалечить, убить, посеять панику, страх и ненависть. Это и есть оружие протеста против своих же людей. Телеканал ОНТ показал специальное расследование по делу Николая Автуховича. "Тротил протеста" основан на материалах Комитета госбезопасности Беларуси. В декабре милиция совместно с КГБ задержала подозреваемых в поджоге дома в Волковыске и подрыве автомобиля милиционера в Гродно.

Тротил протеста


По информации силовиков, группу преступников возглавлял Автухович. Задержанные соблюдали меры конспирации, скрывались в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков. У него был обнаружен внушительный арсенал – автоматы, пистолет,  тротиловые шашки,  гранаты. Согласно материалам, предоставленным телевидению,  подозреваемый в терроризме оппозиционер просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Он общался с белорусом с иракского телефонного номера. Запрос был  на автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы не поднимать шум в городе. Чтобы забрать оружие, рассказали в эфире, Автухович незаконно пересекал границу в Украину.

Тротил протеста


Отметим, уголовные дела за терроризм в нашей стране стали возбуждать в конце октября минувшего года - впервые за последние десять лет, после того, как протестные уличные акции в Беларуси начали  принимать крайне радикальную направленность - были зафиксированы случаи поджогов, нападений на правоохранителей, здания милиции и прокуратуры.

 
Теги: Гродно
 
 
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Взорвать, покалечить, убить, посеять панику, страх и ненависть. Это и есть оружие протеста против своих же людей. Телеканал ОНТ показал специальное расследование по...
 
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