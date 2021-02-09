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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры помогают расчищать снег Чтобы сугробы не доставляли проблем, к очистке от снега социально-важных объектов Могилевской области подключились волонтеры, в том числе активисты Молодежного...

Чтобы сугробы не доставляли проблем, к очистке от снега социально-важных объектов Могилевской области подключились волонтеры, в том числе активисты Молодежного совета регионального объединения профсоюзов. Помощь оказана специализированному дому ребенка. Подготовлены дорожки и площадки для игр на свежем воздухе.Помогают волонтеры в расчистке от снега и жителям отдаленных поселков. Во всех районах работают горячие линии.