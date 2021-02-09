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Волонтеры помогают расчищать снег

09.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы сугробы не доставляли проблем, к очистке от снега социально-важных объектов Могилевской области подключились волонтеры, в том числе активисты Молодежного совета регионального объединения профсоюзов. Помощь оказана специализированному дому ребенка. Подготовлены дорожки и площадки для игр на свежем воздухе. 

Кирилл Шустик, председатель Молодежного совета Могилевского областного объединения профсоюзов: "Попросили о помощи, мы, естественно, поддержали их. Призываем всех помогать социальным учреждениям, больницам в расчистке снега. Потому что это очень важно и нужно".

Помогают волонтеры в расчистке от снега и жителям отдаленных поселков. Во всех районах работают горячие линии. 

 
 
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Чтобы сугробы не доставляли проблем, к очистке от снега социально-важных объектов Могилевской области подключились волонтеры, в том числе активисты Молодежного...
 
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