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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одно из положений Стратегии социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку - сильный аграрный сектор В частности, акцент на органическое сельское хозяйство. Продукты на основе экологически чистых технологий становятся все более востребованы. По оценкам, в...

В частности, акцент на органическое сельское хозяйство. Продукты на основе экологически чистых технологий становятся все более востребованы. По оценкам, в ближайшие годы оборот органической продукции в мире превысит 200 миллиардов долларов.В Беларуси ее производством занимаются три десятка субъектов хозяйствования. Среди них немало фермеров, которые не только пример успешного бизнеса, но и сами поддерживают усадебный образ жизни.Владимир Василенок, глава КФХ "Василенок": "Мы начинали в 2006 году. Фермеров здесь не было вообще. Мы работаем уже 21 год, и здесь появились три таких крупных фермера. Производят продукцию, продают, НДС уплачивают".Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств зарегистрировано на севере страны. Их продвижение и деурбанизация также среди положений Стратегии социально-экономического развития.