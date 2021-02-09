Редкий случай. В Рогачевском районе на женщину завели уголовное дело за то, что била мужа

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая избивала мужа. Подробности необычной истории сообщили в милиции.

С мая прошлого года жительница Рогачевского района, злоупотребляющая спиртным, три раза привлекалась к административной ответственности. Дважды — за нанесение побоев супругу, а третий — за причинение ему же психических страданий.

26 января 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве жены. На этот раз 42-летней сельчанкой занялись уже следователи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту истязания.