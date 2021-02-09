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Редкий случай. В Рогачевском районе на женщину завели уголовное дело за то, что била мужа
09.02.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая избивала мужа. Подробности необычной истории
С мая прошлого года жительница Рогачевского района, злоупотребляющая спиртным, три раза привлекалась к административной ответственности. Дважды — за нанесение побоев супругу, а третий — за причинение ему же психических страданий.
26 января 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве жены. На этот раз 42-летней сельчанкой занялись уже следователи.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту истязания.
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С мая прошлого года жительница Рогачевского района трижды привлекалась к административной ответственности. Дважды - за нанесение побоев супругу, а третий - за...
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