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Редкий случай. В Рогачевском районе на женщину завели уголовное дело за то, что била мужа

09.02.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая избивала мужа. Подробности необычной истории сообщили в милиции.

С мая прошлого года жительница Рогачевского района, злоупотребляющая спиртным, три раза привлекалась к административной ответственности. Дважды — за нанесение побоев супругу, а третий — за причинение ему же психических страданий.

26 января 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве жены. На этот раз 42-летней сельчанкой занялись уже следователи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту истязания.

 
 
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С мая прошлого года жительница Рогачевского района трижды привлекалась к административной ответственности. Дважды - за нанесение побоев супругу, а третий - за...
 
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