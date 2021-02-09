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«Неожиданность, что люди жалуются». Лукашенко рассказал мэру Минска, как и кто должен убирать снег

09.02.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — высказался Александр Лукашенко об уборке снега в столице. Что еще он говорил на эту тему мэру Минска Владимиру Кухареву, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Скриншот видео «Пул Первого»

Александр Лукашенко отметил, что в этом году в Беларуси настоящая зима.

— Особенно сегодня, когда температура пусть, казалось бы, не очень низкая, 10−15 градусов, но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Ну… Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке.

Он добавил, что в деревнях люди более организованы, там «вышел на улицу — возле забора стоит лопата — очистил».

— Человек самоорганизован в деревне, это его обычная работа. В городе людей надо организовать, если надо — помочь инструментами. И четко людям сказать: «Слушайте, ситуация такая: вот эта территория за вами, а это мы будем вам чистить». То есть вопрос в организации дела: ЖХК, ЖКУ, ЖКО, главы администраций — у нас их девять, аппараты — всех надо вывести для организации. И так по всем направлениям, — сказал Лукашенко.

Напомним, на вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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«Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», - высказался Александр Лукашенко об уборке снега в...
 
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