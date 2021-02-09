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Лукашенко: надо выдержать этот год
09.02.2021 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Сложный 2021 год - это главное, что будет довлеть над белорусскими властями, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с мэром Минска Владимиров Кухаревым.
Глава государства обсудил с мэром ситуацию в столице. Президент поинтересовался, какие уроки руководство Мингорисполкома вынесло для себя после событий второй половины прошлого года.
Протестные акции нанесли ущерб имуществу Минска, отметил Лукашенко. "Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть", - обратился к Кухареву президент.
Год будет непростым
"Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год - это главное, что будет довлеть над нами", - цитирует Лукашенко
Белорусский лидер добавил, что сложности будут обусловлены внешними факторами.
Не хватает организации
Президент поручил Кухареву
"Тут надо жестко: сказал, поручил - вечером проверил. Сделал, не сделал - отвечай. Не надо разговаривать, рассказывать что-то лишнее. Только так мы можем удержать Минск на том высоком уровне, на котором мы сегодня находимся", - уверен Лукашенко.
Последует
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Белорусский лидер во время встречи с мэром Минска заявил, что 2021 год, с учетов внешних факторов, будет непростым.
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