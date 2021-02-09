Ущерб, нанесенный Минску во время акций протестов, оценивается в 1,25 млн рублей

Источник материала: Tut.by

С участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями Минску, взыскали уже 980 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам после доклада Александру Лукашенко мэр Минска Владимир Кухарев, сообщает газета «Звязда ».



Надпись на пешеходной дорожке возле станции метро «Пушкинская» рядом с местом гибели Александра Тарайковского. Фото: читатель TUT.BY

— Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, выявлены и привлекаются к ответственности, с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска, — рассказал мэр Минска.

Он считает, что применение мер административной и уголовной ответственности в отношении участников уличных протестов объяснит неправомерность их действий.

— То, что сделано в Минске, — это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы он всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Сегодня люди, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, — в первую очередь, это их характеризует, как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно. Поэтому мы примем самые серьезные меры, чтобы больше у нас таких случаев не было, — отметил Кухарев.

(Будет дополнено)