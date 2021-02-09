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Ущерб, нанесенный Минску во время акций протестов, оценивается в 1,25 млн рублей
09.02.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями Минску, взыскали уже 980 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам после доклада Александру Лукашенко мэр Минска Владимир Кухарев, сообщает газета
— Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, выявлены и привлекаются к ответственности, с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска, — рассказал мэр Минска.
Он считает, что применение мер административной и уголовной ответственности в отношении участников уличных протестов объяснит неправомерность их действий.
— То, что сделано в Минске, — это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы он всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Сегодня люди, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, — в первую очередь, это их характеризует, как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно. Поэтому мы примем самые серьезные меры, чтобы больше у нас таких случаев не было, — отметил Кухарев.
(Будет дополнено)
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«С участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями Минску, взыскали уже 980 тысяч рублей», - сообщил Кухарев.
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