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Могилев засыпало снегом: люди прокладывали себе дорогу и подталкивали троллейбусы
09.02.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сообществе «ДТП и ЧП Могилев»
— Могилевская солидарность, — комментирует ситуацию мужчина.
Погода в Могилеве с утра и правда была максимально неблагоприятной для дорожного движения: гололед, метель, плохая видимость.
Да и пешеходам приходилось нелегко: некоторым, чтобы просто выйти из подъезда, приходилось в буквальном смысле прокладывать себе дорогу.
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Погода в Могилеве с утра и правда была максимально неблагоприятной для дорожного движения и пешеходов: гололед, метель, плохая видимость.
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