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Могилев засыпало снегом: люди прокладывали себе дорогу и подталкивали троллейбусы

09.02.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сообществе «ДТП и ЧП Могилев» появилось видео того, как утром 9 января жители Могилева пытаются вытолкнуть застрявший на заснеженной дороге троллейбус.

— Могилевская солидарность, — комментирует ситуацию мужчина.

Погода в Могилеве с утра и правда была максимально неблагоприятной для дорожного движения: гололед, метель, плохая видимость.


Да и пешеходам приходилось нелегко: некоторым, чтобы просто выйти из подъезда, приходилось в буквальном смысле прокладывать себе дорогу.


Ул. 1-я Хасановская, 10 утра, 09.09.2021

 
Теги: Могилев
 
 
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Погода в Могилеве с утра и правда была максимально неблагоприятной для дорожного движения и пешеходов: гололед, метель, плохая видимость.
 
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