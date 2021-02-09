Могилев засыпало снегом: люди прокладывали себе дорогу и подталкивали троллейбусы

Источник материала: Tut.by

В сообществе «ДТП и ЧП Могилев» появилось видео того, как утром 9 января жители Могилева пытаются вытолкнуть застрявший на заснеженной дороге троллейбус.

— Могилевская солидарность, — комментирует ситуацию мужчина.

Погода в Могилеве с утра и правда была максимально неблагоприятной для дорожного движения: гололед, метель, плохая видимость.





Да и пешеходам приходилось нелегко: некоторым, чтобы просто выйти из подъезда, приходилось в буквальном смысле прокладывать себе дорогу.



Ул. 1-я Хасановская, 10 утра, 09.09.2021