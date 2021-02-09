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Летом произойдет взрывной рост туристических поездок по Европе
09.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ прогнозу по восстановлению туризма в Европе добавили оптимизма. Аналитики из Германии скорректировали его в лучшую сторону: эксперты отрасли считают, что из-за отложенного спроса, а также активно внедряемой вакцинации и экспресс-тестов уже летом в Европе произойдет взрывной рост туристических поездок. Отметим, такой перезапуск европейской туротрасли планировали не ранее осени.
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И прогнозу по восстановлению туризма в Европе добавили оптимизма. Аналитики из Германии скорректировали его в лучшую сторону: эксперты отрасли считают, что из-за...
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