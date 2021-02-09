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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Летом произойдет взрывной рост туристических поездок по Европе И прогнозу по восстановлению туризма в Европе добавили оптимизма. Аналитики из Германии скорректировали его в лучшую сторону: эксперты отрасли считают, что из-за...

И прогнозу по восстановлению туризма в Европе добавили оптимизма. Аналитики из Германии скорректировали его в лучшую сторону: эксперты отрасли считают, что из-за отложенного спроса, а также активно внедряемой вакцинации и экспресс-тестов уже летом в Европе произойдет взрывной рост туристических поездок. Отметим, такой перезапуск европейской туротрасли планировали не ранее осени.