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Приговор по делу о массовых беспорядках

09.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт  обвиняемому по делу о массовых беспорядках. Приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. 30-летний фигурант является гражданином Беларуси, однако постоянно живет и работает в Польше - он индивидуальный предприниматель. Из материалов дела известно, что с 10 на 11 августа он принял активное участие в массовых беспорядках в Минске.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.  

 
Теги: Минск
 
 
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Погром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт  обвиняемому по делу о массовых...
 
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