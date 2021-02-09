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Приговор по делу о массовых беспорядках
09.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт обвиняемому по делу о массовых беспорядках. Приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. 30-летний фигурант является гражданином Беларуси, однако постоянно живет и работает в Польше - он индивидуальный предприниматель. Из материалов дела известно, что с 10 на 11 августа он принял активное участие в массовых беспорядках в Минске.
Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
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Погром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт обвиняемому по делу о массовых...
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