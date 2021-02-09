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Более тысячи предложений на сегодня поступило на сайт VI Всебелорусского народного собрания
09.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Что касается тематики, основные темы - государство, общество, политика, ЖКХ, социальное и пенсионное обеспечение.
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По регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Что касается тематики, основные темы - государство,...
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