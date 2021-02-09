В Речицком районе два учителя купили 12 литров пива и попили с 11-классниками. Рассказываем, что было дальше

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе молодые педагоги пили пиво вместе с учениками. Чем все это для них закончилось, рассказали в УВД.



Фото: uk.etcetera.media

Учитель математики из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге в Речицкий район. Молодые люди купили 12 литров пива и позвали в гости двух одиннадцатиклассников.

Об этом стало известно милиционерам — и на учителей за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение составили протоколы.

На работе педагогов ждал неприятный разговор с руководством, а в ИДН учителям напомнили, что за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение может наступить и уголовная ответственность, за которую предусмотрен арест или лишение свободы сроком до трех лет.