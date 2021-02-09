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В Речицком районе два учителя купили 12 литров пива и попили с 11-классниками. Рассказываем, что было дальше
09.02.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе молодые педагоги пили пиво вместе с учениками. Чем все это для них закончилось,
Учитель математики из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге в Речицкий район. Молодые люди купили 12 литров пива и позвали в гости двух одиннадцатиклассников.
Об этом стало известно милиционерам — и на учителей за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение составили протоколы.
На работе педагогов ждал неприятный разговор с руководством, а в ИДН учителям напомнили, что за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение может наступить и уголовная ответственность, за которую предусмотрен арест или лишение свободы сроком до трех лет.
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В Речицком районе два учителя купили 12 литров пива и попили с 11-классниками. Рассказываем, что было дальше
Молодые учителя купили пива и позвали в гости двух одиннадцатиклассников.
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