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В Речицком районе два учителя купили 12 литров пива и попили с 11-классниками. Рассказываем, что было дальше

09.02.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе молодые педагоги пили пиво вместе с учениками. Чем все это для них закончилось, рассказали в УВД.


Фото: uk.etcetera.media

Учитель математики из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге в Речицкий район. Молодые люди купили 12 литров пива и позвали в гости двух одиннадцатиклассников.

Об этом стало известно милиционерам — и на учителей за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение составили протоколы.

На работе педагогов ждал неприятный разговор с руководством, а в ИДН учителям напомнили, что за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение может наступить и уголовная ответственность, за которую предусмотрен арест или лишение свободы сроком до трех лет.

 
 
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Молодые учителя купили пива и позвали в гости двух одиннадцатиклассников.
 
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