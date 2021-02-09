Помните милиционера, который оказался на земле при задержании Тихановского в Гродно? Он рассказал обо всем в суде

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются слушания по «делу Тихановского». Напомним, обвиняемыми по нему проходят Евгений Розниченко, Владимир Книга и Дмитрий Фурманов, которых задержали на предвыборном пикете в областном центре 29 мая прошлого года. В суде были допрошены пострадавшие сотрудники УВД — Владимир Козловский и Александр Хваленя. На суде они рассказали, что именно происходило в день задержания Сергея Тихановского и команды на Советской площади, как милиционеры, по их уверению, получили травмы, и какие. Владимир Козловский предъявил к обвиняемому Евгению Розниченко иск на 8 тыс. рублей, мотивировав тем, что «в его адрес и адрес его семьи поступают угрозы физической расправы: и что ножом зарежут, по всем законам шариата разберутся». Фрагменты допроса потерпевших милиционеров публикуют «Радыё Свабода» и «Блог Гродно s13».





Как рассказал в суде Владимир Козловский, он и Александр Хваленя 29 мая несли службу в районе улицы Советской. Им было известно, что в этот день здесь будет проходить пикет по сбору подписей. Однако, со слов потерпевшего Козловского, о том, что там будет присутствовать Сергей Тихановский, они не знали. Около 20.00 по радиостанции им поступила команда прибыть на площадь для разъяснения действующего законодательства и напомнить гражданам о соблюдении необходимой социальной дистанции в связи с эпидситуацией в стране.

— Когда подошли ближе к площади, на месте пикета было более ста человек: кто-то в очереди стоял [отдать подпись за выдвижение в кандидаты президента], кто-то вокруг Соляника [на тот момент — доверенное лицо Тихановской] собрался. Были слышны голоса Тихановского и какой-то женщины, — рассказывает на суде Козловский. — Пошли в ту сторону, увидели там Тихановского и ранее незнакомую нам женщину. Они разговаривали на повышенных тонах. Женщина задает ему вопросы по поводу предвыборной кампании его жены, а Тихановский всячески игнорирует, пытается уйти. С целью всесторонне разобраться в данной ситуации и не допустить конфликта решили обратиться к Тихановскому и выслушать его мнение.



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Милиционер Козловский говорит, что подошел к Сергею Тихановскому ближе, однако тот, со слов потерпевшего, начал «пятиться назад и попытался скрыться в толпе».



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— С целью обратить на себя внимание прихватил его за руку. В этот момент стали слышны крики, возгласы толпы. Толпа начала сжиматься. В этот момент Тихановский убрал мою руку. После чего мне был нанесен удар в височную область. Я стал терять равновесие, меня потянуло назад. Потом я почувствовал удар в живот, мне стало тяжело дышать.



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Кто именно бил и каким образом потерпевший не видел. После удара он, говорит, упал на землю. Оказавшись на земле, Козловский увидел «коренастого мужчину в кожаной куртке и темной кепке». По версии обвинения, именно за этот эпизод ​​Евгений Розниченко обвиняется в насилии над милиционером.

Толпа начала расходиться, Козловскому, вспоминает он, помогли встать, провели до аллеи, посадили на лавочку и вызвали бригаду скорой помощи. У пострадавшего милиционера при госпитализации были диагностированы ушиб и тупая травма живота.



Фото: Hrodna.life

Защитники обвиняемых стали уточнять, с какой целью Козловский подходил к Тихановскому и в чем заключались его законные требования.

— Никто не собирался его задерживать. Мы подошли к нему, чтобы воспрепятствовать конфликту, поговорить с ним, выяснить, что происходит, — ответил Козловский.

— В чем заключались ваши законные требования? Что вы от него требовали? Тихановский совершил что-то противоправное и вы его пытались остановить? — уточняет защитник.

Козловский ответил, что пытался с ним пообщаться, чтобы избежать конфликта далее. По мнению потерпевшего, в этом случае Тихановский обязан был остановиться.

— Мы пресекали конфликтную ситуацию, — заявил потерпевший.

Козловский заявил иск о компенсации морального вреда к обвиняемому Розниченко — на 8 тыс. рублей — и объяснил:

— Средняя зарплата — тысяча рублей в месяц. На протяжении всего времени после случившегося, а именно 8 месяцев, в мой адрес и адрес моей семьи поступают угрозы физической расправы. И что ножом зарежут, по всем законам шариата разберутся.

— Какое отношение к этому имеет Розниченко? Вы считаете, что он несет за это ответственность? — уточнил защитник Евгения.

Козловский объяснил свои требования «причинно-следственной связью»: мол, все это началось после произошедшего на площади 29 мая. Судья уточнила, какие морально-нравственные страдания понес милиционер.

— Моральные переживания, уныние, тревога, пассивность.





На предыдущем заседании потерпевшие, напомним, ходатайствовали о том, чтобы провести их допрос в закрытом судебном заседании в связи с тем, что «дело получило общественный резонанс и в их адрес начали поступать угрозы».

— За мной начали ездить люди на автомобилях, стоят у подъезда, караулят, мои фото разместили в телеграм-каналах и на новостных порталах. Я написал заявление в управление собственной безопасности, там проводится проверка по данному факту, — пояснял Хваленя.

Козловский поддержал и коллегу, и его ходатайство:

— В мой адрес начали поступать угрозы, угрожают физической расправой, вызывают на поединки. Я написал заявление, по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорит потерпевший.

Гособвинитель их поддержал.

Защитники обвиняемых просили судью отклонить ходатайство:

— Нет конкретных случаев угроз в ходатайстве, нет достоверных данных, доводы голословные. В связи с этим считаю невозможным проводить допрос в закрытом судебном заседании.

Судья отказала:

— Информация о вас уже появлялась в Сети, закрытие судебного заседания вызовет еще большую волну. Кроме того, никто не отказывает вам в праве обращаться за защитой в правоохранительные органы.

Александр Хваленя, старший участковый Ленинского РОВД, также проходит по делу как потерпевший. Он рассказал, что, когда они с Козловским приехали на площадь, обстановка там была спокойная: не было транспарантов, баннеров, никто не призывал через громкоговоритель к каким-либо действиям.

По радиостанции сообщили, что необходимо подойти ближе — мол, там развивается конфликт «между мужчиной и женщиной в кепке». Об этом милиции якобы сообщили две женщины на площади: данные их милиционеры не записали, так как, мол, не видели в этом необходимости.

— Мы пошли к скверу ближе. Увидели Тихановского и женщину. Стали интересоваться, что произошло между ними. Чтобы обратить на себя внимание, я взял его за руку. Он бросил мою руку и пошел в толпу. Меня толпа «отнесла» в сторону правее. Кто-то схватил меня сзади за жилет. Я увидел, как Козловскому наносят удар по голове. Я почувствовал удар по спине, ноге, меня хватали за форму. Сорвали видеорегистратор.

Далее Хваленя рассказал, что в какой-то момент он увидел лежавшего на земле Козловского, Тихановский при этом пошел дальше. Исходя из этого, Хваленя предположил, что именно Тихановский «уложил» потерпевшего милиционера на землю.

— Я проследовал за ним. В какой-то момент даже ухватил его за предплечье, но остановить его было сложно сделать из-за толпы. Она оттеснила меня от Тихановского. В последующем я узнал, что его задержали сотрудники ОМОНа.

В чем выражался конфликт между женщиной в кепке и Тихановским и что именно она говорила ему, Хваленя не помнит.



Гособвинитель Никита Мысливец

— Какие удары были нанесены вам? — уточнил гособвинитель.

— Удар по голеностопному суставу. Я предполагаю, что это была «подсечка». Далее были удары сзади по спине и хватали за обмундирование.

Также у Хвалени был поврежден мегафон — трещина на корпусе, кто-то повредил и автомобиль ОМОНа.

— Сотрудники ОМОНа кого-то из задержанных пытались посадить в автомобиль, но им препятствовали это сделать люди. Они тем самым повредили боковую дверцу.

Кто именно это сделал, Хваленя не видел.

Потерпевший заявляет, что после инцидента почувствовал боль в области почек и голеностопного сустава. За медицинской помощью обратился в тот же день самостоятельно.

— Видели ли вы противоправные действия Тихановского? — спросил защитник.

— Между ним и женщиной был конфликт, — ответил Хваленя.

— В чем он выражался?

— Разговаривали на повышенных тонах. И он обязан был остановиться на наши требования, а не убегать.

— Он совершил какие-то противоправные действия?

— Мы не успели их установить. Все развивалось очень быстро.

— Почему вы не остановились около женщины, а вдвоем пошли за Тихановским? Она ведь тоже участник конфликта.

— Она никуда не уходила, а Тихановский уходил.



Скриншот видео

Защитник спросил, почему, увидев, что в отношении его напарника применили насилие и он нуждается в помощи, Хваленя продолжил идти за Тихановским, а не стал помогать пострадавшему коллеге.

— Козловский взглядом указал на Тихановского, и я предположил, что надо идти за ним.

— Обращалась ли к вам женщина с жалобами, что ее оскорбили, что в отношении нее было совершенно противоправное действие?

— Не было времени на это.

— А кто-то из участников конфликта просил вас разобраться в ситуации?

— Не помню.

— На каком основании вы решили, что Тихановский уходит от вас, а не от женщины в кепке? — спрашивает судья.

После долгого молчания Хваленя ответил:

— Потому что я просил его остановиться, но он продолжал уходить.



Розниченко, Книга, Фурманов в суде

В суде объявлен перерыв.