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Телеграм-чат «Гатово» под контролем ГУБОПиК, задержали администратора

09.02.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Установлены пять администраторов телеграм-чата «Гатово», есть задержанная. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД Беларуси.

В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района. Ее называют «владельцем и администратором телеграм-чата деструктивной направленности». В группе было более 500 подписчиков.

«В паблике активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского телеграм-канала, который в Беларуси запрещен. Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты, акции и перфомансы с БЧБ-символикой, на которые неоднократно поступали жалобы в правоохранительные органы от жителей поселка», — сообщает милиция.

МВД распространило короткое видео с задержанной. В нем девушка говорит:

— Являюсь администратором чата «Гатово» деструктивной направленности. 23 января 2021 года вышла с группой лиц для создания фотографий и проведения мелкого пикета с флагом «Погоня». Вину свою признаю.

На задержанную составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Кроме того, идет проверка по факту распространения информационной продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность.

Установили и еще четверых администраторов. Сейчас чат под контролем ГУБОПиК МВД.

Недавно мы вспоминали, как задерживают администраторов или владельцев «деструктивных» телеграм-чатов в последние полгода, а также пытались проследить за их судьбой.

 
 
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В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района. Ее называют «владельцем и администратором телеграм-чата...
 
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