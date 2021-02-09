В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа. В августе на его участке победила Тихановская

Источник материала: Tut.by

В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа Алексей Солодухин. Об этом Hrodna.life рассказали студенты учебного заведения. На президентских выборах в августе 2020 года Солодухин был председателем участковой избирательной комиссии — и на его участке победила Светлана Тихановская.





Уходит директор колледжа по соглашению сторон. До 11 февраля он еще работает.

Студенты предполагают, что причиной ухода из учебного заведения могла стать гражданская позиция директора.



Фото: Hrodna.life

— «Ушел» за то, что выборы не фальсифицировал, не увольнял студентов и преподавателей после протестов. Ушел, можно сказать, без права на трудоустройство по специальности, — рассказали гродненцы, знакомые с ситуацией в музколледже.



В первые дни после выборов гродненцы приехали к зданию гродненского музколледжа. Фото: euroradio.fm.

— Говорят, уже тогда, после событий августа и его принципиальной позиции, ему взбучку устроили. После выборов студенты его еще больше зауважали. Он и раньше с хорошей стороны себя проявлял: студентов сильно у нас за позицию не тягали, в БРСМ силой не загоняли. Студенты и выпускники пытались поддержать: выходили с плакатами после выборов, письма собирали, благодарности, — рассказал Hrodna.life один из бывших студентов колледжа.





В начале февраля в колледже прошел педагогический совет, где директор объявил коллегам, что уходит по собственному желанию.

— Для нас эта новость была неприятна. Коллектив расстроен, потому что это хороший директор, отличный руководитель, Но он принял такое решение — и просил поддержать в его выборе. Надеемся, он останется в нашем колледже как преподаватель, — рассказал один из педагогов.

Студент колледжа рассказал Hrodna.life, что учащиеся узнали про увольнение директора от преподавателей.

— Сначала приезжала проверка в колледж, какие-то люди были в кабинете директора. На следующий день преподаватели собрали студентов и сказали: «Трагедия в колледже: у нас сняли директора». Причину никто не объяснял, но и так было все понятно.

Сам Алексей Солодухин подтвердил, что действительно уходит из колледжа.

— Ухожу по соглашению сторон, — кратко прокомментировал директор музколледжа.

Общаться с прессой более подробно он не хочет.

В Гродненском исполкоме увольнение директора музыкального колледжа не стали комментировать.