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«Аварийное состояние из-за сильных осадков снега». Часть Скидельского рынка в Гродно закрывают до весны
09.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нижнюю часть Скидельского рынка закрывают до весны. Это вызвано необходимостью очистить территорию от снега, а также получить заключение комиссии о возможности дальше эксплуатировать торговые ряды,
Предприниматели рынка стали получать письма с уведомлением о приостановлении работы нижней части рынка. Им предлагают при желании временно занять места на верхней площадке. Арендную плату за этот период брать не будут, обещают в администрации.
— Кто-то соглашается пойти наверх, а кто-то остается дома. Ведь там, на верхней площадке, есть свои неудобства: собери эти палатки, убери их потом. Отдельный вопрос — по хранению вещей, — рассказывают предприниматели. — И еще вопрос в другом: гарантируют ли нам, что в марте мы сможем вернуться на свои рабочие места? Ведь разговоры о реконструкции идут уже не один год.
Работу нижней части рынка приостанавливают до 28 февраля.
Директор Скидельского рынка Андрей Заневский сообщил "Блогу Гродно s13", что никаких проблем нет.
— Определены графики проведения работ. У моих арендаторов все хорошо.
Отвечать на другие вопросы руководитель не стал.
Напомним, на минувшей неделе на Скидельском рынке
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«Аварийное состояние из-за сильных осадков снега». Часть Скидельского рынка в Гродно закрывают до весны
Это вызвано необходимостью очистить территорию от снега, а также получить заключение комиссии о возможности дальше эксплуатировать торговые ряды.
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