«Аварийное состояние из-за сильных осадков снега». Часть Скидельского рынка в Гродно закрывают до весны

Источник материала: Tut.by

Нижнюю часть Скидельского рынка закрывают до весны. Это вызвано необходимостью очистить территорию от снега, а также получить заключение комиссии о возможности дальше эксплуатировать торговые ряды, сообщает «Блог Гродно s13» со ссылкой на администрацию рынка.





Предприниматели рынка стали получать письма с уведомлением о приостановлении работы нижней части рынка. Им предлагают при желании временно занять места на верхней площадке. Арендную плату за этот период брать не будут, обещают в администрации.



Копия письма с "Блога Гродно s13"

— Кто-то соглашается пойти наверх, а кто-то остается дома. Ведь там, на верхней площадке, есть свои неудобства: собери эти палатки, убери их потом. Отдельный вопрос — по хранению вещей, — рассказывают предприниматели. — И еще вопрос в другом: гарантируют ли нам, что в марте мы сможем вернуться на свои рабочие места? Ведь разговоры о реконструкции идут уже не один год.

Работу нижней части рынка приостанавливают до 28 февраля.





Директор Скидельского рынка Андрей Заневский сообщил "Блогу Гродно s13", что никаких проблем нет.

— Определены графики проведения работ. У моих арендаторов все хорошо.

Отвечать на другие вопросы руководитель не стал.

Напомним, на минувшей неделе на Скидельском рынке упал один из навесов . Причиной обрушений стал большой слой снега.



