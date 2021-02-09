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«Аварийное состояние из-за сильных осадков снега». Часть Скидельского рынка в Гродно закрывают до весны

09.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нижнюю часть Скидельского рынка закрывают до весны. Это вызвано необходимостью очистить территорию от снега, а также получить заключение комиссии о возможности дальше эксплуатировать торговые ряды, сообщает «Блог Гродно s13» со ссылкой на администрацию рынка.


Предприниматели рынка стали получать письма с уведомлением о приостановлении работы нижней части рынка. Им предлагают при желании временно занять места на верхней площадке. Арендную плату за этот период брать не будут, обещают в администрации.


Копия письма с "Блога Гродно s13"

— Кто-то соглашается пойти наверх, а кто-то остается дома. Ведь там, на верхней площадке, есть свои неудобства: собери эти палатки, убери их потом. Отдельный вопрос — по хранению вещей, — рассказывают предприниматели. — И еще вопрос в другом: гарантируют ли нам, что в марте мы сможем вернуться на свои рабочие места? Ведь разговоры о реконструкции идут уже не один год.

Работу нижней части рынка приостанавливают до 28 февраля.


Директор Скидельского рынка Андрей Заневский сообщил "Блогу Гродно s13", что никаких проблем нет.

— Определены графики проведения работ. У моих арендаторов все хорошо.

Отвечать на другие вопросы руководитель не стал.

Напомним, на минувшей неделе на Скидельском рынке упал один из навесов. Причиной обрушений стал большой слой снега.


 
Теги: Гродно
 
 
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Это вызвано необходимостью очистить территорию от снега, а также получить заключение комиссии о возможности дальше эксплуатировать торговые ряды.
 
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