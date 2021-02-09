В Минске судят волонтера штаба Бабарико. Вышел из дома 11 августа - и задержали

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска начали рассмотрение дела политзаключенного Левона Халатряна — руководителя Ruin Bar в Оk16 и волонтера штаба Виктора Бабарико. Подробности с заседания сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Фото: Facebook

Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживает старший помощник прокурора Павел Попков.

Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был сильно избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК РБ (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Правозащитники признали его политзаключенным . Халатрян женат, у него есть маленький сын.

Согласно обвинению, Левон Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича-Машерова и Куйбышева-Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу» на сумму 115 тысяч рублей.

Халатрян своей вины не признает. Как сообщает в телеграме «Виктор Бабарико — официальный канал», адвокат Халатряна пояснил , что подсудимый не понимает смысл обвинения.

— Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три — это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось ввиду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем его обвиняют. Защита также пробует расшифровать, — рассказал адвокат Владимир Пыльченко.

В суде хотели допросить жену Халатряна, но она отказалась свидетельствовать против мужа.

Допрос Халатряна: «Избивали, требовали пароль от телефона»



Фото: spring96.org

В суде допросили Левона Халатряна. Обвиняемый утверждает, что не делал ничего противоправного, а 11 августа его грубо задержали сотрудники ГУБОП. По его словам, в митингах он не участвовал и уверен, что обвинение связано с его участием в инициативной группе Виктора Бабарико.

Халатрян рассказал, что с ним происходило, когда его отвезли в ГУБОПиК. Там Левона поставили к стене, руки скрутили за спиной хомутами, начали избивать. По словам обвиняемого, милиционеры просили отдать пароль от телефона, чтобы они перестали бить — Халатрян дал пароль.

На Окрестина в ИВС политзаключенный просил снять побои, но медицинский осмотр был только спустя два дня. Потом в медицинских документах отсутствовала фотография лба, где была сильная царапина.

На процессе допросили свидетелей. Это две женщины, одна из них — хозяйка телефона, который нашли у Левона при задержании. Свидетель пояснила, что телефоном пользовалась ее дочь Полина, которую также задержали 11 августа.

Гособвинитель зачитал распечатки телефонных бесед разных людей, в которых нет подтверждений вины Халатряна, он вообще не является участником части бесед.

В суде объявили перерыв до 16 февраля.

Напомним, 11 августа Левон вышел из своего дома по улице Гая, 11 вместе с двумя девушками, также волонтерами штаба Бабарико. К подъезду сразу подъехала машина и всех троих задержали, не объяснив причину.