Лукашенко призвал минчан присоединиться к уборке снега

Сегодня, 9 февраля, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На встрече Лукашенко заявил, что «надо, чтобы люди сами подключались к уборке» снега на улицах столица. Об этом сообщает Белта.

В связи с суровой зимой в этом году (температура воздуха на выходных опускалась до -20 градусов, по большей территории страны сильный снег и ветер), столичные коммунальщики не справляются с очищением улиц. Многие горожане жалуются, что снег в их дворах не убран.

Эту тему затронул и Александр Лукашенко на встрече с мэром Минска Владимиром Кухаревым.

Лукашенко отметил, что в этом году «непростая ситуация складывается в стране» из-за циклонов, сопровождающихся сильным снегом и ветром.

«Неожиданность для нас в том, что люди жалуются», - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что мониторятся жалобы горожан на то, что не очищены от снега переулки, дворы и «чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека».

«Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», - продолжил Лукашенко.

По его словам, проблема в организации процесса: жителей столицы нужно просто организовывать, предоставлять им необходимый инвентарь «и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить».

Напомним, 5 февраля было объявлено Днем наведения порядка и уборки территории столицы от снега. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявлял, что в уборке должны участвовать все.

Минчане в соцсетях сразу отреагировали, они советуют коммунальным службам, которые много месяцев борются с бело-красно-белой атрибутикой, заняться своим прямым делом – уборкой территории от снега.