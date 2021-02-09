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Лукашенко призвал минчан присоединиться к уборке снега
09.02.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 9 февраля, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На встрече Лукашенко заявил, что «надо, чтобы люди сами подключались к уборке» снега на улицах столица. Об этом
В связи с суровой зимой в этом году (температура воздуха на выходных
Эту тему затронул и Александр Лукашенко на встрече с мэром Минска Владимиром Кухаревым.
Лукашенко отметил, что в этом году «непростая ситуация складывается в стране» из-за циклонов, сопровождающихся сильным снегом и ветром.
«Неожиданность для нас в том, что люди жалуются», - заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что мониторятся жалобы горожан на то, что не очищены от снега переулки, дворы и «чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека».
«Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», - продолжил Лукашенко.
По его словам, проблема в организации процесса: жителей столицы нужно просто организовывать, предоставлять им необходимый инвентарь «и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить».
Напомним, 5 февраля
Минчане в соцсетях сразу отреагировали, они советуют коммунальным службам, которые много месяцев борются с бело-красно-белой атрибутикой, заняться своим прямым делом – уборкой территории от снега.
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Сегодня, 9 февраля, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На встрече Лукашенко заявил, что «надо, чтобы люди сами...
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