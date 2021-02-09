ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко призвал минчан присоединиться к уборке снега

09.02.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня, 9 февраля, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На встрече Лукашенко заявил, что «надо, чтобы люди сами подключались к уборке» снега на улицах столица. Об этом сообщает Белта.

В связи с суровой зимой в этом году (температура воздуха на выходных опускалась до -20 градусов, по большей территории страны сильный снег и ветер), столичные коммунальщики не справляются с очищением улиц. Многие горожане жалуются, что снег в их дворах не убран.

Эту тему затронул и Александр Лукашенко на встрече с мэром Минска Владимиром Кухаревым.

Лукашенко отметил, что в этом году «непростая ситуация складывается в стране» из-за циклонов, сопровождающихся сильным снегом и ветром.

«Неожиданность для нас в том, что люди жалуются», - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что мониторятся жалобы горожан на то, что не очищены от снега переулки, дворы и «чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека».

«Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», - продолжил Лукашенко.

По его словам, проблема в организации процесса: жителей столицы нужно просто организовывать, предоставлять им необходимый инвентарь «и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить».

Напомним, 5 февраля было объявлено Днем наведения порядка и уборки территории столицы от снега. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявлял, что в уборке должны участвовать все.

Минчане в соцсетях сразу отреагировали, они советуют коммунальным службам, которые много месяцев борются с бело-красно-белой атрибутикой, заняться своим прямым делом – уборкой территории от снега.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 9 февраля, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На встрече Лукашенко заявил, что «надо, чтобы люди сами...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ Минска усилила проверку машин, которые перевозят легко воспламеняющиеся и отравляющие вещества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by